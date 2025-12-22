A- A+

INFLAÇÃO Mediana das projeções para o IPCA de 2025 no Focus do BC cai de 4,36% para 4,33% A taxa está 0,17 ponto porcentual abaixo do teto da meta, de 4,50%

A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 caiu de 4,36% para 4,33%. A taxa está 0,17 ponto porcentual abaixo do teto da meta, de 4,50%. Há um mês, era de 4,45%. Considerando apenas as 109 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a medida diminuiu de 4,35% para 4,32%.

A projeção para o IPCA de 2026 caiu de 4,10% para 4,06%. Há um mês, era de 4,18%. Considerando apenas as 109 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana oscilou de 4,06% para 4,07%.

O Banco Central espera que o IPCA some 4,4% em 2025 e 3,5% em 2026, conforme a trajetória divulgada no comunicado da reunião de dezembro do Comitê de Política Monetária (Copom), publicado na última semana. No horizonte relevante, o segundo trimestre de 2027, o colegiado espera que a inflação em 12 meses seja de 3,2%.

Na última decisão, o Copom manteve a Selic em 15%, pela quarta vez consecutiva. Na ata, o colegiado afirmou que "a estratégia em curso, de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta".

A partir deste ano, a meta de inflação é contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.

Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo. Isso aconteceu após a divulgação do IPCA de junho, no dia 10 de julho A autoridade monetária publicou uma carta aberta informando que espera queda da taxa abaixo de 4,50% no fim do primeiro trimestre de 2026.

As medianas do Focus para a inflação de 2027 e 2028 permaneceram em 3,80% e 3,50%, respectivamente, pela 7ª semana consecutiva.

