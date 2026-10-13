A- A+

Mercado Financeiro Mediana das projeções para o IPCA de 2026 sobe de 5,01% para 5,22% no Focus do BC Estimativa intermediária do mercado para o índice de 2027 seguiu em 4,30%, mesmo nível em que estava há quatro semanas, embora tenha oscilado no período

A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 subiu pela quarta semana consecutiva, desta vez de 5,01% para 5,22% - 0,72 ponto porcentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50% Considerando apenas as 54 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana aumentou de 5,07% para 5,19%.

A estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 seguiu em 4,30%, mesmo nível em que estava há quatro semanas, embora tenha oscilado no período. Considerando apenas as 54 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana caiu de 4,30% para 4,26%.

A mediana do Focus para a inflação de 2028 oscilou de 3,80% para 3,79%, depois de dez semanas de estabilidade. Para 2029, a estimativa oscilou de 3,51% para 3,50%. Há um mês, era de 3,50%.

O Banco Central projeta alta de 5,2% para o IPCA em 2026 e 3,9% em 2027. As estimativas constam no comunicado da reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom). O colegiado projeta a inflação acumulada em 3,2% em 12 meses no 1º trimestre de 2028, atual horizonte relevante da política monetária.

A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

Veja também