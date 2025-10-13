Mediana de IPCA 2025 passa de 4,80% para 4,72%, acima do teto da meta, aponta Focus

A- A+

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 caiu de 4,80% para 4,72%. A taxa está 0,22 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Um mês antes, era de 4,83%. Considerando apenas as 67 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana passou de 4,80% para 4,70%.



A projeção para o IPCA de 2026 permanece de 4,28%. Um mês antes, era de 4,30%. Considerando apenas as 66 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana recuou de 4,30% para 4,20%.



O Banco Central espera que o IPCA some 4,8% em 2025 e 3,6% em 2026, conforme a trajetória divulgada no último ciclo de comunicações do Comitê de Política Monetária (Copom). No horizonte relevante, o primeiro trimestre de 2027, o colegiado espera que a inflação em 12 meses seja de 3,4%.



Na última decisão, o Copom manteve a taxa Selic em 15% e reafirmou que o cenário é marcado por elevada incerteza, o que exige cautela na condução da política monetária. "O Comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta", enfatizou.

O colegiado também detalhou, na ata, que, "na medida em o cenário tem se delineado conforme esperado, o Comitê inicia um novo estágio em que opta por manter a taxa inalterada e seguir avaliando se, mantido o nível corrente por período bastante prolongado, tal estratégia será suficiente para a convergência da inflação à meta".



A partir deste ano, a meta de inflação é contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.



Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo. Isso aconteceu após a divulgação do IPCA de junho, no dia 10 de julho A autoridade monetária publicou uma carta aberta informando que espera queda da taxa abaixo de 4,50% no fim do primeiro trimestre de 2026.



A mediana do Focus para a inflação de 2027 seguiu de 3,90%. Já a projeção para o IPCA de 2028 diminuiu de 3,70% para 3,68%.



