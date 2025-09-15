A- A+

Índice de Preços ao Consumidor Mediana de IPCA 2025 passa de 4,85% para 4,83%, acima do teto da meta, diz Focus A projeção para 2026 se manteve em 4,30%, depois de oito semanas consecutivas de queda

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 caiu de 4,85% para 4,83%. A taxa está 0,33 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Considerando apenas as 118 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a medida passou de 4,86% para 4,82%.

A projeção para o IPCA de 2026 se manteve em 4,30%, depois de oito semanas consecutivas de queda. Considerando apenas as 117 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana subiu de 4,28% para 4,30%.

O Banco Central espera que o IPCA some 4,9% em 2025 e 3,6% em 2026, conforme a trajetória divulgada no último ciclo de comunicações do Comitê de Política Monetária (Copom). No horizonte relevante, o primeiro trimestre de 2027, o colegiado espera que a inflação em 12 meses seja de 3,4%.

Na última decisão, o comitê manteve a taxa Selic em 15,0%, e afirmou que "antecipa uma continuação na interrupção no ciclo de alta de juros", com o objetivo de examinar os impactos do ajuste que já foi realizado. A ideia é ver se esse nível de juros, mantido por período "bastante prolongado", é suficiente para fazer a inflação convergir à meta.

A partir deste ano, a meta de inflação é contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.

Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo. Isso aconteceu após a divulgação do IPCA de junho, no dia 10 de julho A autoridade monetária publicou uma carta aberta informando que espera queda da taxa abaixo de 4,50% no fim do primeiro trimestre de 2026.

A mediana do Focus para a inflação de 2027 caiu de 3,93% para 3,90%. A projeção para o IPCA de 2028 se manteve em 3,70%.

