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Mercado Financeiro Mediana de IPCA 2026 passa de 4,90% para 4,92%, diz Focus, acima do teto da meta de inflação Estimativa intermediária do mercado para o índice de 2027 seguiu em 4,30%

A mediana do relatório Focus para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 subiu de 4,90% para 4,92%, interrompendo uma sequência de três semanas de queda. A estimativa está 0,42 ponto porcentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Considerando apenas as 91 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana aumentou de 4,95% para 4,97%.

A estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 seguiu em 4,30%. Um mês antes, era de 4,25%. Considerando apenas as 91 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, subiu de 4,31% para 4,35%.

A mediana do Focus para a inflação de 2028 seguiu em 3,80% pela oitava semana seguida. Para 2029, continuou em 3,50%, pela 55ª semana consecutiva.

O Banco Central projeta alta de 5,2% para o IPCA em 2026 e 3,9% em 2027. As estimativas constam no comunicado da reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom). O colegiado projeta a inflação acumulada em 3,2% em 12 meses no 1º trimestre de 2028, atual horizonte relevante da política monetária.

A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

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