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INFLAÇÃO Mediana de IPCA 2026 passa de 5,11% para 5,30%, acima do teto da meta de inflação, aponta Focus A estimativa intermediária do mercado 2027 aumentou de 4,03% para 4,10%

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 aumentou pela 14ª semana consecutiva, de 5,11% para 5,30%, distanciando-se ainda mais do teto da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Considerando apenas as 104 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana subiu de 5,17% para 5,35%.

A estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 aumentou de 4,03% para 4,10%. Um mês antes, era de 4,00%. Considerando apenas as 104 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 4,00% para 4,20%.

A mediana do Focus para a inflação de 2028 aumentou de 3,65% para 3,68%. Um mês antes, era de 3,65%. Para 2029, seguiu em 3,50%, pela 41ª semana consecutiva.

A trajetória prevista pelo mercado segue acima da esperada pelo Banco Central, mesmo depois da revisão das estimativas do Comitê de Política Monetária (Copom) na reunião de abril. O colegiado prevê alta de 4,6% para o IPCA em 2026 e 3,5% em 2027.

A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.



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