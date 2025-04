A- A+

IMPOSTO DE RENDA Medida Provisória altera tabela progressiva mensal do IR de pessoa física Confira a tabela com os valores que passarão a valer a partir do mês de maio deste ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou medida provisória (MP) que altera a tabela progressiva mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de que trata a Lei 11 482, de 31 de maio de 2007. A MP está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (14).



De acordo com a norma, a partir do mês de maio deste ano, a tabela passa a vigorar com os seguintes valores:

- Até R$ 2.428,80, a alíquota é de 0%, com parcela a deduzir do IR zero.

- De R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65, alíquota de 7,5% e parcela a deduzir de R$ 182,16.

- De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05, alíquota de 15%, parcela a deduzir de R$ 394,16.

- De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68, alíquota é 22,5% e parcela a deduzir de R$ 675,49.

- Acima de 4.664,68, a alíquota é de 27,5%, com parcela a deduzir de R$ 908,73





