Medidas de restrição de crédito para deter endividamento podem afetar 20 milhões de brasileiros
Uma das iniciativas podem reduzir limite do cartão de crédito para quem usa rotativo frequentemente
O Banco Central estima que as medidas de restrição de crédito anunciadas nesta quarta-feira para deter o elevado endividamento das famílias podem atingir 20 milhões de pessoas, afirmou o diretor de Regulação do órgão, Gilneu Vivan, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.
O diretor se referiu a duas medidas. A primeira determina que os bancos e demais emissores de cartão de crédito deverão reduzir gradualmente o limite dos clientes que deixaram de pagar o valor total de 3 ou mais faturas em um período de seis meses e se financiaram pelo rotativo. Para identificar esse o uso frequente, o BC afirma que será exigido que as instituições considerem os cartões e as dívidas do cliente em todo o sistema financeiro.
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A segunda iniciativa é a “proteção reforçada” dos clientes com dívidas em atraso no sistema há 90 dias ou mais em operações de crédito sem garantias ou com sinais claros de que não conseguirão pagá-las nas condições combinadas. O banco não poderá aumentar sua exposição a esses clientes nas modalidades sem garantia.
Segundo Gilneu, o número de 20 milhões representa cerca de 20% do sistema financeiro que têm operações de crédito. Em termos de volume de crédito, o percentual gira em torno de 10% do total.
— O número de clientes que têm crédito é de 110 milhões. Então são 20 milhões de pessoas atingidas por essas duas medidas. O que nós temos é uma sobreposição entre elas.