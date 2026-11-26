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BANCO CENTRAL Medidas de restrição de crédito para deter endividamento podem afetar 20 milhões de brasileiros Uma das iniciativas podem reduzir limite do cartão de crédito para quem usa rotativo frequentemente

O Banco Central estima que as medidas de restrição de crédito anunciadas nesta quarta-feira para deter o elevado endividamento das famílias podem atingir 20 milhões de pessoas, afirmou o diretor de Regulação do órgão, Gilneu Vivan, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

O diretor se referiu a duas medidas. A primeira determina que os bancos e demais emissores de cartão de crédito deverão reduzir gradualmente o limite dos clientes que deixaram de pagar o valor total de 3 ou mais faturas em um período de seis meses e se financiaram pelo rotativo. Para identificar esse o uso frequente, o BC afirma que será exigido que as instituições considerem os cartões e as dívidas do cliente em todo o sistema financeiro.





A segunda iniciativa é a “proteção reforçada” dos clientes com dívidas em atraso no sistema há 90 dias ou mais em operações de crédito sem garantias ou com sinais claros de que não conseguirão pagá-las nas condições combinadas. O banco não poderá aumentar sua exposição a esses clientes nas modalidades sem garantia.

Segundo Gilneu, o número de 20 milhões representa cerca de 20% do sistema financeiro que têm operações de crédito. Em termos de volume de crédito, o percentual gira em torno de 10% do total.

— O número de clientes que têm crédito é de 110 milhões. Então são 20 milhões de pessoas atingidas por essas duas medidas. O que nós temos é uma sobreposição entre elas.

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