Qui, 09 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
preços

Medidas para combustíveis não resolvem o problema, mas amenizam para aéreas, diz ministro

Na quarta-feira (8) foi formalizada uma linha de crédito para capital de giro no valor de R$ 1 bilhão e a isenção das alíquotas de PIS/Cofins sobre o Querosene de Aviação (QAv)

Reportar Erro
O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé FrancaO ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca - Foto: Vosmar Rosa/MPOR

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, disse nesta quinta-feira (9) que as medidas para frear a elevação nos preços de combustíveis "não resolvem o problema", mas amenizam o cenário para as companhias aéreas. Na quarta-feira (8) foi formalizada uma linha de crédito para capital de giro no valor de R$ 1 bilhão e a isenção das alíquotas de PIS/Cofins sobre o Querosene de Aviação (QAv), o que deve gerar uma redução direta de cerca de R$ 0,07 por litro do combustível.

Em entrevista à CNN Brasil, ele argumentou que as empresas não podem ser punidas por fatores externos, diante do contexto geopolítico que afeta os preços de insumos.

Leia também

• Entidades do setor de combustíveis pedem rigor técnico em aumento de biodiesel no diesel

• Rueda esteve em hangar no mesmo horário que suspeito da máfia dos combustíveis

• Câmara aprova criar taxa de fiscalização da ANP e ampliar penas a infrações sobre combustíveis

No início da semana foi anunciada também a linha de financiamento por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), de até R$ 2,5 bilhões para cada uma das três companhias áreas atuando no Brasil.

Essa medida ainda não foi formalizada pela área econômica do Executivo. Tomé Franca disse que "segue em diálogo" com as outras áreas do governo para buscar atender as demandas as aéreas.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter