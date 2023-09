A- A+

FMotors Medo da prova prática: nervosismo é maior causa de reprovação no exame do Detran; confira dicas Índice de reprovação anual em Pernambuco é de 55%; baliza é a etapa que mais reprova

O exame prático do Detran para tirar a tão sonhada Carteira Nacional de Habilitação (CNH) acaba se tornando o terror da maioria dos candidatos, gerando medo e ansiedade. Esses acabam sendo fatores que pesam na hora da prova.

De acordo com o Detran-PE, só no ano de 2022, foram emitidas 77.955 primeiras CNHs. Porém, ainda segundo o órgão, o índice de reprovação chega a 55%, e a etapa onde mais se reprova é na temida baliza.

Baliza. Divulgação/Detran-PE

Segundo especialistas, o desequilíbrio emocional é responsável por um déficit de, pelo menos, 30% do rendimento na hora da prova. Logo, a reprovação acontece mais por conta desse desequilíbrio do que pela falta de domínio com o veículo. Manobras que eram facilmente executadas durante as aulas, na hora da prova parecem não dar certo.

Quando acontece a primeira reprovação, o candidato pode projetar na prova um trauma, o que acaba fazendo com que ou o ciclo da não aprovação se repita ou até mesmo chegar a desistir de realizar o exame novamente.

Foi o caso da arquiteta Paula Melo, de 26 anos. Ela reprovou na prova prática por três vezes e, por enquanto, não pretende voltar a tentar passar no exame.

“Na primeira, foi nervosismo mesmo, mas, nas outras vezes, o instrutor me elogiou, disse que tava indo bem, mas que, infelizmente, a câmera tinha pego algo de errado, na época ele disse que foi excesso de seta”, relembra. “Acabei ficando apertada financeiramente e também com trauma da prova e optei por, pelo menos por enquanto, não tentar novamente”, conta.

O instrutor de trânsito José Rodrigo Ferreira, 32 anos, relata que já viu muitos alunos da autoescola sendo reprovados mesmo sabendo fazer todas as manobras exigidas. Porém, além do nervosismo, ele aponta outra causa para o alto índice de reprovação: a demora entre a finalização das aulas e a realização das provas.

“O tempo aumentou no pós pandemia porque ficou muita gente pendente para realizar o exame. Antigamente, a pessoa conseguia com 15 dias ou menos, agora pode demorar mais de um mês. Nesse tempo, a pessoa que não tem acesso a um veículo pode perder a prática e, juntamente com o nervosismo, errar na hora do certame”, explica.

Pátio de provas Detran-PE. Divulgação/Detran-PE

Para o instrutor, a dica nesses casos é tentar marcar, pelo menos, duas aulas práticas antes do dia da prova para relembrar as manobras. “Dessa maneira, o candidato pode se sentir mais seguro para encarar o exame”, diz.

Trabalhar o psicológico pode ser um grande aliado

Procurar ajuda de um psicólogo pode auxiliar no processo de preparação para o exame prático. Freepik

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica, deixando o país com maior prevalência do transtorno no mundo.

A ansiedade pela prova é uma das causas do nervosismo que faz com que mais da metade dos candidatos reprovem, pelo menos, uma vez nas provas do Detran. Em alguns casos, é importante a assistência de um profissional como um psicólogo para auxiliar no controle dos sintomas.

A psicóloga Dulce Ferrão elencou algumas dicas para ajudar na preparação para o dia da realização da prova prática. Confira:

- Ter em mente que as orientações dadas pelo instrutor vêm de um estudo detalhado sobre como dirigir em segurança, sendo assim, ao se debruçar sobre os pontos específicos e leis de trânsito, faça uma equiparação a seu cotidiano, para melhor fixar tais informações;

- Vale a pena dedicar um instante antes do teste para fazer um exercício de respiração como forma de equilibrar a ansiedade, que, apesar de ser vista como vilã, quando bem administrada, pode ser uma parceira importante nas tomadas de decisão;

- Em determinadas situações, é possível ser atingido por um pico de adrenalina/nervosismo. Isso não quer dizer que se está fadado ao fracasso. É preciso, no entanto, desenvolver ferramentas que impulsionem a sair de tal ciclo, e a psicoterapia pode ser um bom caminho;

- Evite auto cobrança exagerada, lembre-se: Não temos que ser boas em tudo o tempo todo;

- É preciso estar certo de que, ao se dedicar àquilo que de fato causa prazer ou é muito importante, é grande a chance de alcançar o objetivo;

- Por fim, é importante perceber que sempre haverá alguém que desempenha muito bem certa habilidade enquanto outro não consegue tão bem e isso está dentro do padrão de normalidade, o que não impede de se praticar para conseguir passar, mesmo que já se tenha reprovado alguma vez.

