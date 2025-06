A- A+

Saúde MedSênior completa 15 anos com marca consolidada e investimento no futuro Operadora de saúde se destaca no mercado ao promover o Bem Envelhecer, uma forma de medicina inovadora e integrativa

A MedSênior, plano de saúde especializado no atendimento ao público a partir dos 49 anos e focado em medicina preventiva, está completando 15 anos no mercado. Consolidada como uma empresa que trabalha com o conceito de Bem Envelhecer através da cultura do cuidado, a operadora tem uma base de mais de 220 mil beneficiários e conta com 43 unidades próprias em oito estados: Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, e, o mais recente, Pernambuco, além do Distrito Federal.

Toda a estrutura tem como base dois principais pilares: a excelência no atendimento humanizado e personalizado - com uma equipe profissional multidisciplinar especializada - e a inovação, que permitem o acompanhamento de toda a trajetória do beneficiário de forma integrada

“A MedSênior foi uma das primeiras operadoras de saúde dedicadas ao público sênior e se destacou no mercado por promover uma assistência preventiva e inovadora, que prioriza uma prática médica humanizada e o cuidado integrativo, focado na saúde e na longevidade dos beneficiários. Nós criamos o conceito do Bem Envelhecer, que envolve, além da saúde física, a saúde mental, emocional, social, financeira e espiritual, entre outras. Então nosso modo de trabalhar é único”, afirma o presidente da empresa, Maely Coelho.

Olhando para o futuro, a MedSênior vem investindo em tecnologia de ponta e em um plano de expansão, com a construção de novas unidades próprias, ampliação de pronto-atendimentos e incorporação de novos equipamentos e serviços. Em 2025, a operadora inaugura quatro novos centros: Bressan, no Espírito Santo, Campo Grande, no Rio de Janeiro, Águas Claras, no Distrito Federal e em Recife, Pernambuco. As unidades centralizam especialidades, exames, procedimentos e cuidados preventivos no atendimento de forma eficiente e humanizada.

Em 2024, a MedSênior reforçou seu caráter inovador ao inaugurar o Instituto Elié, que tem como objetivo fomentar a pesquisa, desenvolver o ensino e promover ações de impacto social que favoreçam o Bem Envelhecer, de maneira complementar ao trabalho que já vem sendo realizado pela operadora junto aos seus beneficiários. O Instituto é responsável pela primeira residência médica da operadora, que conta com programas de especialidade em anestesiologia, clínica médica, geriatria, radiologia e terapia intensiva, realizados no Hospital MedSênior, em Vitória. A formação dos médicos é mais um passo da MedSênior em direção a um futuro de melhores práticas para promover o envelhecimento saudável e o cuidado de pessoas.

Cuidado todos os dias

Os bons resultados da MedSênior se dão devido aos programas de atenção aos beneficiários, como o Bem Envelhecer, que é oferecido gratuitamente e promove oficinas de saúde, monitoramento constante e ações voltadas à prevenção de doenças e à manutenção da autonomia.

De cunho funcional e terapêutico, e sempre realizadas em grupos pequenos, as oficinas de saúde têm objetivos como promover a manutenção da mobilidade; oferecer conhecimentos sobre nutrição; estimular a memória; promover maior senso de pertencimento social e estimular funções motoras por meio da arte e da dança; auxiliar no uso da tecnologia voltada para recursos do dia a dia, principalmente em celulares.

A operadora oferece também programas de gerenciamento de cuidados para necessidades mais específicas, como o Prime Nefrologista e o Prime Diabetes, que acompanham de perto aqueles cuja saúde demanda maior atenção. Neles, uma central identifica, com o auxílio de inteligência artificial, quem são os clientes que têm alguma questão de saúde que demanda acompanhamento regular, tal qual uma doença crônica, e atua para garantir que eles façam os exames com regularidade e retornem ao médico assistente para obter as orientações necessárias.

Com taxas de sucesso significativas - o monitoramento realizado pelo Prime Diabetes, por exemplo, possibilitou a reversão de complicações graves em 60% dos pacientes idosos da operadora, segundo dados apresentados no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia neste ano -, são ações como essas que garantiram 15 anos muito bem vividos pela MedSênior, e um futuro que promete seguir olhando para a maturidade com um principal objetivo em conjunto para operadora e seus beneficiários: o Bem Envelhecer.

