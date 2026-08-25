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Saúde MedSênior inaugura primeira unidade assistencial no Recife Unidade está localizada na Avenida Agamenon Magalhães, próximo ao Parque Amorim, na área central do Recife

A MedSênior, operadora de plano de saúde com foco principal no público com 49 anos ou mais, inaugurou, na noite desta terça-feira (25), a primeira unidade assistencial no Recife.

O espaço está localizado na Avenida Agamenon Magalhães, próximo ao Parque Amorim, na área central do Recife. Representando a Folha de Pernambuco, a gerente de mercado, Tânia Campos, e a executiva de contas, Wellida Arraes, compareceram ao evento.

Com investimento na ordem de R$ 16 milhões e 2,8 mil m² de área, o espaço tem capacidade para atender mais de 350 beneficiários por dia e realizar mais de 8 mil procedimentos mensais.

Presente na inauguração, o presidente e fundador da MedSênior, Maely Coelho, destacou a entrega do equipamento para oferecer uma atenção maior aos beneficiários do plano.

"É um prazer muito grande estar inaugurando nossa unidade no Recife. A gente constrói a unidade para dar mais atenção ao nosso beneficiário, com uma qualidade bem satisfatória e completa. O recifense e o pernambucano merecem algo assim", disse.

A CEO da MedSênior, Priscila Valentim, celebrou a chegada do equipamento na capital pernambucana.

"É um marco extremamente importante para MedSênior e para o Recife, porque estamos fincando ainda mais as nossas raízes aqui. Vamos ter um lugar para acolher todos os beneficiários, os clientes, familiares, vendedores, médicos. Eles vão sentir um pouco da cultura da MedSênior de ser", afirmou.

O diretor regional da MedSênior no Recife, Alexandre Cunha, reforçou o objetivo de proporcionar um serviço completo aos beneficiários do plano e detalhou o que será oferecido aos pacientes.

"Nosso objetivo é trazer uma solução completa para o paciente. Na unidade, ele vai encontrar consulta com o seu médico, clínico, geriatra, programa de reabilitação, todos os exames necessários para que o suporte à saúde e à medicina preventiva seja aplicada com excelência", destacou.

Segundo os diretores, uma segunda unidade deve ser inaugurada futuramente em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Unidade

A unidade reúne serviços de medicina preventiva, oncologia e diagnóstico em um mesmo endereço. A proposta é integrar diferentes etapas do acompanhamento de saúde e reduzir a necessidade de deslocamentos.

A estrutura conta com sete consultórios, sendo quatro destinados à medicina preventiva e três à oncologia. A expectativa é realizar cerca de duas mil consultas de medicina preventiva e 1.320 consultas oncológicas por mês.

O espaço também possui seis boxes para quimioterapia e infusão de medicamentos, com capacidade para 420 atendimentos mensais.

Na área de diagnóstico, a unidade poderá realizar até cinco mil procedimentos por mês. Entre os serviços estão exames como eletrocardiograma, Holter, MAPA 24 horas, polissonografia, raio-X, tomografia, ultrassonografia, ecocardiograma, mamografia e densitometria óssea.

A unidade também terá salas para as oficinas da MedSênior, voltadas à promoção de hábitos saudáveis, autonomia, convivência e qualidade de vida. O espaço contará ainda com o Núcleo de Autonomia e Independência (NAI), que atua na avaliação e no desenvolvimento de habilidades para as atividades cotidianas.

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