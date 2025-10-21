A- A+

Saúde MedSênior expande atuação na capital pernambucana Com uma sede já funcionando no empresarial Thomas Edison, na Ilha do Leite, plano de saúde inaugura nova unidade no bairro Parque Amorim em fevereiro de 2026

MedSênior, plano de saúde voltado para pessoas a partir de 49 anos, chegou no Recife em 2025 e já acumula uma cartela com mais de 5 mil clientes. Para falar sobre as novidades do plano, o diretor regional, Alexandre Cunha, visitou a Folha de Pernambuco ontem. Ele foi recebido pelo diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi, pelo diretor-operacional, José Américo Lopes Góis, pela editora-chefe, Leusa Santos, pela gerente de Mercado, Tânia Campos e pela executiva multimídia Wellida Arraes.

Durante a visita, o diretor apresentou o crescimento do plano de saúde na capital pernambucana, com a abertura de uma unidade própria no bairro Parque Amorim, na Zona Central do Recife, em fevereiro de 2026. Alexandre Cunha destacou como diferencial a aposta em prevenção para além do tratamento de doenças.

Longevidade

“Queremos chegar construindo, trazendo conexões, trazer a pauta da longevidade cada vez mais, mostrar que um modelo de plano de saúde pode, sim, ser um plano de saúde e não um plano de reação a doenças, que é o que se conhecia antes. Faz sentido cada vez mais falar de prevenção", afirmou o diretor.

Criada no Espírito Santo e em franca expansão pelo país, a MedSênior já conta com mais de 50 unidades nas regiões Sudeste e Sul, com exceção de Santa Catarina. Recife é a primeira cidade do Nordeste a receber a operadora. De acordo com o diretor do plano, a cidade reuniu as condições essenciais para receber o investimento.

“Fundamentalmente porque aqui a gente tem público e renda. Isso é fundamental para a gente dar o passo. Então, temos o público, as pessoas aqui estão envelhecendo e com renda suficiente para terem acesso a um plano de saúde. Vencidos esses dois requisitos, encontramos aqui um polo médico pujante, reconhecido no Brasil inteiro”, destacou Cunha.

Produtos

Com uma unidade já funcionando no empresarial Thomas Edison, na Ilha do Leite, a MedSênior oferece três produtos, enfermaria, apartamento e Black, este último com uma hospitalidade mais elaborada e acesso a hospitais de renome no estado, como o Hospital Santa Joana e o Real Hospital Português. Além disso, estão credenciados à MedSênior as redes de laboratórios Dasa, Fleury, A+ entre outros laboratórios e clínicas.

Voltado para clientes a partir de 49 anos, a MedSênior busca consolidar sua imagem como uma operadora experiente e segura numa faixa etária pouco explorada pelos planos de saúde existentes no mercado atualmente.

“É importante explicar que é um mercado novo com uma empresa que já vem com 15 anos de história, bem consolidado, para tirar qualquer dúvida, qualquer preocupação, qualquer questionamento em relação ao fato de ser um nome novo nesse mercada. E, de fato, a gente traz um produto muito inovador, que é cuidar do 49+”, salientou.

Prevenção

Pensando neste público, as unidades próprias oferecem o programa Bem Envelhecer, que visa a prevenção de doenças e o envelhecimento saudável, oferecendo acompanhamento geriátrico e cuidado multiprofissional dentro da estratégia traçada pelo especialista para promover o bem-estar do paciente com o avançar da idade.

“Temos oficinas, desde as mais simples, como acompanhar alguém que tem hipertensão ou que tem diabetes. Cuidando antecipadamente, temos oficinas de prevenção de problemas mentais e promoção à saúde mental, arteterapia, prevenção de incapacidades, de sarcopenia, fazendo com que as pessoas se movimentem. Isso vai além do que está na unidade e faz parte de toda a nossa comunicação também. Então sempre que o paciente é abordado por algum de nós, ele vai ouvir prevenção e promoção em algum momento da nossa fala”, explica.

