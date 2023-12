Mega da Virada 2023: Caixa revela os bastidores para o sorteio do maior prêmio da loteria brasileira

A- A+

À medida que o ano chega ao fim, se aproxima o sorteio da Mega da Virada 2023. Neste ano, quem acertar as seis dezenas poderá levar para casa a bolada de R$ 570 milhões, o maior da loteria brasileira. Para mostrar como os números são escolhidos, a Caixa divulgou um vídeo que mostra os bastidores da operação que vai fazer um novo milionário.

O processo é minucioso: periodicamente, as bolinhas utilizadas no sorteio são testadas para garantir que cada uma delas tem a mesma condição física e a mesma probabilidade de ser sorteada. Elas são fabricadas em borracha maciça e possuem o mesmo peso e diâmetro: 66 gramas e 50 milímetros, respectivamente. Confira:





As bolinhas são mantidas em uma maleta dentro de um cofre. No momento do sorteio — que, no caso da Mega da Virada, vai acontecer às 20h do dia 31 de dezembro —, elas são retiradas e colocadas em globos de acrílicos transparentes. Dois representantes do público atuam com auditores e participam de todos os procedimentos de preparação e sorteio.



Qual é o valor da aposta da Mega da Virada?

A aposta simples custa R$ 5,00, mas aumenta conforme quantidade de números escolhidos.

Quais números mais saíram na Mega da Virada?

O número 10 é o campeão: saiu mais de cinco vezes. Em seguida, aparece o 05, que já foi sorteado quatro vezes. As dezenas 03, 20, 33, 34, 36 e 58 já saíram três vezes cada.

Números mais sorteados na Mega da Virada

Dezenas mais sorteadas Quantas vezes caiu 10 Cinco vezes 05 Quatro vezes 03, 20, 33, 34, 36 e 58 Três vezes

Fonte: Caixa

Qual é o valor do prêmio da Mega da Virada 2023?

Neste ano, a Mega da Virada tem o valor estimado em R$ 570 milhões, o maior da história da loteria brasileira.

Até quando vão as apostas da Mega da Virada?

Diferente das apostas regulamentares da mega-sena — que podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio —, o jogo da Mega da Virada pode ser feito até as 17h do último dia do ano. Para isso, basta preencher o volante específico nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo da Caixa. Neste último caso, o valor mínimo da aposta é de R$ 30 e o pagamento é realizado com cartão de crédito. Para os correntistas da Caixa, também é possível apostar através do Internet Banking.

Quantas pessoas já ganharam a Mega da Virada?

Ao todo, 116 pessoas já levaram a bolada para casa. No último ano, a Mega-Sena da Virada contou com cinco ganhadores, que dividiram os R$ 541.969.966,29. Em 2018, a loteria chegou a contar com 52 vencedores — que ficaram com "apenas" R$ 5,8 milhões.

Veja a lista com os prêmios:

Apostas vencedoras da Mega da Virada por ano

Ano Concurso Ganhadores Prêmio Prêmio individual 2022 2.550 5 R$ 541.969.966,29 R$ 108.393.993,26 2021 2.440 2 R$ 378.124.727,48 R$ 189.062.363,74 2020 2.330 2 R$ 325.250.216,44 R$ 162.625.108,22 2019 2.220 4 R$ 304.213.838,64 R$ 76.053.459,66 2018 2.110 52 R$ 302.536.382,72 R$ 5.818.007,36 2017 2.000 17 R$ 306.718.743,68 R$ 18.042.279,04 2016 1.890 6 R$ 220.948.549,32 R$ 36.824.758,22 2015 1.775 6 R$ 246.533.514,30 R$ 41.088.919,05 2014 1.665 4 R$ 263.295.552,64 R$ 65.823.888,16 2013 1.560 4 R$ 224.677.860,08 R$ 56.169.465,02 2012 1.455 3 R$ 244.784.099,16 R$ 81.594.699,72 2011 1.350 5 R$ 177.617.487,60 R$ 35.523.497,52 2010 1.245 4 R$ 194.395.200,04 R$ 48.598.800,01 2009 1.140 2 R$ 144.901.494,92 R$ 72.450.747,46

Fonte: Caixa Econômica Federal

A edição deste ano será no concurso 2.670 da loteria. O prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Caso não haja apostas ganhadoras na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (aqueles que acertaram cinco dezenas) e assim por diante.

