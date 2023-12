A- A+

Leia também

• Mega da Virada 2023: é necessário pagar imposto sobre o prêmio de R$ 570 milhões?

• Mega da Virada 2023: quanto custa cada tipo de aposta? Saiba como aumentar suas chances de ganhar

• Mega da Virada: apostadores sonham em viajar e ajudar família

Muitos jogadores que desejam ganhar o prêmio de R$ 570 milhões da Mega da Virada já se frustraram com o valor mínimo de trinta reais para apostar no app da Caixa Econômica Federal. Esse ônus é para pessoas que não possuem conta no banco, de forma que apenas clientes têm direito a fazer o jogo simples de R$ 5 na plataforma virtual.

A Caixa afirma que o preço mínimo é devido aos elevados custos operacionais do aplicativo quando comparados aos pontos de venda físicos, mas o Ministério Público Federal entrou com processo em 2021 para acabar com a discrepância.

A ação judicial começou durante a pandemia, quando pessoas não podiam sair de casa para jogar nas lotéricas. Segundo a procuradora da República em Goiás, Mariane Guimarães de Mello Oliveira, o preço configura prática abusiva de consumação mínima e fere o princípio da isonomia de vendas na forma física, feito nas lotéricas, e de forma online. O processo ainda está em andamento.

Até quando vão as apostas da Mega da Virada?

Diferente das apostas regulamentares da mega-sena — que podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio —, o jogo da Mega da Virada pode ser feito até as 17h do último dia do ano. Para isso, basta preencher o volante específico nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo da Caixa. Neste último caso, o valor mínimo da aposta é de R$ 30 e o pagamento é realizado com cartão de crédito. Para os correntistas da Caixa, também é possível apostar através do Internet Banking.

Como jogar na Mega da Virada?

Para concorrer ao prêmio, a pessoa precisa marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível deixar o sistema escolher os números de forma aleatória, na chamada “surpresinha”, ou jogar em grupo, em um “bolão”.

Como fazer um bolão na Mega da Virada?

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.

Quais são os preços e as chances de ganhar?



Probabilidade de acerto, valor da aposta e quantidade de números jogados da Mega-Sena — Foto: Caixa

E se ninguém acertar os números da Mega da Virada?

A Mega da Virada não acumula. Assim, não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores de cinco números, e em seguida para quem acertar quatro números. Se ninguém acertar nem a quadra, os valores acumulam para o concurso seguinte.

Veja também

CONSUMIDOR Precisa trocar os presentes de Natal? Procon explica o que e como deve ser feito