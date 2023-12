Mega da Virada 2023: quais foram os estados mais premiados?

A- A+

A menos de uma semana para o sorteio de R$ 570 milhões da Mega da Virada 2023, cresce a expectativa com a loteria especial de réveillon.



As apostas vão até as 17h do último dia do ano, 31, e a partir das 20h, será possível conhecer os mais novos milionários do país — especialmente em São Paulo, que concentra 29 dos sortudos que já ganharam o prêmio de ano-novo.

O sudeste concentra as premiações, com três dos cinco estados mais premiados do país. Depois, aparecem Bahia e Minas Gerais, com 12 bilhetes vencedores cada, seguidos do Rio de Janeiro e Paraná, com 11 e 7 volantes premiados, respectivamente.

São Paulo - 29 bilhetes vencedores

Minas Gerais - 12 bilhetes vencedores

Bahia - 12 bilhetes vencedores

Rio de Janeiro - 11 bilhetes vencedores

Paraná - 7 bilhetes vencedores

Confira todas as cidades que já tiveram bilhetes premiados na mega da virada

2022: Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP)

2021: Cabo Frio (RJ) e Campinas (SP).

2020: Aracaju (SE). O segundo vencedor fez aposta eletrônica e o local não foi informado

2019: São Paulo (SP), Criciúma (SC) e Juscimeira (MT).

2018: Adamantina (SP), Guarujá (SP), Pedreira (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Rio Branco (AC), Manaus (AM), Salvador (BA), Feira de Santana (BA), Mata de São João (BA), Valença (BA), Euclides da Cunha (BA), Várzea Alegre (CE); Brasília (DF), Bela Vista de Goiás (GO), Jataí (GO), Pedreiras (MA), São Luís (MA), Alfenas (MG), Divinópolis (MG), Martinho Campos (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Belo Horizonte (MG), Corumbá (MS), Costa Rica (MS), Coxim (MS); Almeirim (PA) e Itaituba (PA), João Pessoa(PB), Lagoa do Itaenga (PE), Campo Mourão (PR), Curitiba (PR), Angra dos Reis (RJ), Barra do Piraí (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Santo Antônio de Pádua(RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Blumenau (SC). Além de três apostas eletrônicas.

2017: São Paulo ( SP), Guarulhos (SP), Prado (BA), Uruçuca (BA), Cruz das Almas (BA), São João do Triunfo (PR), Rio Azul (PR), Carmo do Cajuru (MG) , Contagem (MG), Rio de Janeiro (RJ), Seropédica (RJ), Belém (PA) e Brusque (SC).

2016: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS).

2015: Água Branca (AL), Cerquilho (SP), Vitoria (ES), Vila Velha (ES) e Guaçuí (ES)

2014: São Paulo (SP), Brasília (DF) e Santa Rita do Trivelato (MT).

2013: Curitiba (PR), Palotina (PR), Maceió (AL) e Teofilândia (BA).

2012: Franca (SP), São Paulo (SP) e Aparecida de Goiânia (GO).

2011: Russas (CE), Mauá (SP), Belém (PA), Carmo do Cajuru (MG) e Brasília (DF).

2010: Belo Horizonte (MG), Cariacica (ES), Pinhais (PR) e Fazenda Rio Grande (PR)

2009: Brasília (DF) e Santa Rita do Passa Quatro (SP)

São os rondonienses, no entanto, que mais procuram pela loteria no Google. Nos últimos 30 dias, o termo “Mega da Virada” atingiu a maior popularidade em Rondônia, seguido por Goiás e Mato Grosso. As principais pesquisas são pelo valor da aposta, os números que mais saíram e a premiação.

Qual é o valor da aposta da Mega da Virada?

A aposta simples custa R$ 5,00, mas aumenta conforme quantidade de números escolhidos.

Quais números mais saíram na Mega da Virada?

O número 10 é o campeão: saiu mais de cinco vezes. Em seguida, aparece o 05, que já foi sorteado quatro vezes. As dezenas 03, 20, 33, 34, 36 e 58 já saíram três vezes cada.

Qual é o valor do prêmio da Mega da Virada 2023?

Neste ano, a Mega da Virada tem o valor estimado em R$ 570 milhões, o maior da história da loteria brasileira.

Até quando vão as apostas da Mega da Virada?

Diferente das apostas regulamentares da mega-sena — que podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio —, o jogo da Mega da Virada pode ser feito até as 17h do último dia do ano. Para isso, basta preencher o volante específico nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo da Caixa. Neste último caso, o valor mínimo da aposta é de R$ 30 e o pagamento é realizado com cartão de crédito. Para os correntistas da Caixa, também é possível apostar através do Internet Banking.



Quantas pessoas já ganharam a Mega da Virada?

Ao todo, 116 pessoas já levaram a bolada para casa. No último ano, a Mega-Sena da Virada contou com cinco ganhadores, que dividiram os R$ 541.969.966,29. Em 2018, a loteria chegou a contar com 52 vencedores — que ficaram com "apenas" R$ 5,8 milhões.

Veja a lista com os prêmios:

A edição deste ano será no concurso 2.670 da loteria. O prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Caso não haja apostas ganhadoras na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (aqueles que acertaram cinco dezenas) e assim por diante.

