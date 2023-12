Mega da Virada 2023: quanto custa cada tipo de aposta? Saiba como aumentar suas chances de ganhar

A- A+

Com R$ 570 milhões a mais na conta bancária, algum brasileiro pode ter a virada de ano mais feliz da vida. Mas, com tanto tipo de aposta diferente, pode ser difícil equilibrar o custo benefício de cada uma. Veja o preço de cada aposta e descubra como elas aumentam suas chances de ganhar a Mega da Virada.

Às 20h do dia 31 de dezembro, a Caixa Econômica Federal sorteará seis números dentre um total de 60. Quem fizer a aposta simples de R$ 5 pode apostar exatamente seis números, de forma que é necessário acertar todos para vencer.

No entanto, se estiver disposto a pagar um valor mais elevado, é possível apostar em mais números para aumentar suas chances de ganhar. A quantidade máxima é vinte números - um terço da cartela - por R$ 193.800.

A tabela abaixo, divulgada pela própria Caixa Econômica, mostra o aumento na probabilidade de acerto:

Até quando vão as apostas da Mega da Virada?

Diferente das apostas regulamentares da mega-sena — que podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio —, o jogo da Mega da Virada pode ser feito até as 17h do último dia do ano. Para isso, basta preencher o volante específico nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo da Caixa. Neste último caso, o valor mínimo da aposta é de R$ 30 e o pagamento é realizado com cartão de crédito. Para os correntistas da Caixa, também é possível apostar através do Internet Banking.

Como jogar na Mega da Virada?

Para concorrer ao prêmio, a pessoa precisa marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível deixar o sistema escolher os números de forma aleatória, na chamada “surpresinha”, ou jogar em grupo, em um “bolão”.

Como fazer um bolão na Mega da Virada?

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.

E se ninguém acertar os números da Mega da Virada?

A Mega da Virada não acumula. Assim, não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores de cinco números, e em seguida para quem acertar quatro números. Se ninguém acertar nem a quadra, os valores acumulam para o concurso seguinte.

