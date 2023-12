A- A+

loteria Mega da Virada 2023: tudo o que você precisa saber sobre sorteio de R$ 550 milhões Apostas vão até as 17h do dia 31; prêmio é o maior da história

O fim do ano se aproxima e algumas coisas são quase obrigatórias para passar o réveillon: fogos, champagne e a possibilidade de ficar milionário. As apostas para a “Mega da Virada 2023” já estão abertas desde o dia 13 de novembro e o prêmio estimado é de R$ 550 milhões, o maior da história. Por isso, listamos as principais dúvidas em relação ao sorteio — e algumas curiosidades que podem ajudar na “fezinha”.

Até quando vão as apostas da Mega da Virada?

Diferente das apostas regulamentares da mega-sena — que podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio —, o jogo da Mega da Virada pode ser feito até as 17h do último dia do ano. Para isso, basta preencher o volante específico nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo da Caixa. Neste último caso, o valor mínimo da aposta é de R$ 30 e o pagamento é realizado com cartão de crédito. Para os correntistas da Caixa, também é possível apostar através do Internet Banking.

Como jogar na Mega da Virada?

Para concorrer ao prêmio, a pessoa precisa marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível deixar o sistema escolher os números de forma aleatória, na chamada “surpresinha”, ou jogar em grupo, em um “bolão”.

Como fazer um bolão?

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.

Qual é o valor da aposta?

A aposta simples custa R$ 5,00, mas aumenta conforme quantidade de números escolhidos.

Qual a chance de ganhar na Mega da Virada?A probabilidade de acerto varia de acordo com a quantidade de números jogados. Em uma aposta simples, a chance é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

E se ninguém acertar os números?

A Mega da Virada não acumula. Assim, não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores de cinco números, e em seguida para quem acertar quatro números. Se ninguém acertar nem a quadra, os valores acumulam para o concurso seguinte.

