A- A+

Economia Mega da Virada 2024: saiba as regras e como resgatar o prêmio de R$ 600 milhões Sorteio acontecerá às 20 horas do dia 31 de dezembro e promete pagar R$ 600 milhões, o maior prêmio da história da loteria brasileira

O vencedor sortudo da Mega da Virada de 2024, cujo sorteio acontecerá às 20 horas do dia 31 de dezembro e promete pagar R$ 600 milhões, o maior prêmio da história da loteria brasileira, deve estar atento às regras de resgate.

Uma decisão judicial de 2020 estabeleceu que a responsabilidade de reclamar o prêmio é exclusiva do ganhador, isentando a Caixa Econômica Federal de qualquer obrigação de identificar ou avisar os vencedores.

Mega da Virada terá prêmio recorde de R$ 600 milhões neste ano

Essa determinação ganhou notoriedade após o caso da Mega da Virada de 2020, quando um prêmio de R$ 162 milhões foi revertido ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) porque o vencedor não reivindicou o valor dentro do prazo legal de 90 dias.

O procedimento para resgatar o prêmio começa com a conferência dos números sorteados, disponíveis no site oficial da Caixa, em aplicativos ou diretamente em lotéricas. A apresentação do bilhete premiado ou comprovante eletrônico, acompanhados de documento oficial com foto e CPF, é indispensável.

Onde resgatar o prêmio

A retirada do prêmio varia conforme o valor. Quantias de até R$ 2.259,20 podem ser recebidas em lotéricas. Valores superiores exigem o comparecimento a uma agência da Caixa. Para apostas realizadas online, prêmios líquidos de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em agências, lotéricas ou transferidos ao Mercado Pago, conforme a escolha do ganhador.

O processo online inclui a geração de um QR Code, válido por 60 minutos, para facilitar o resgate nas lotéricas. Neste caso, não é necessária a impressão do comprovante.

Prazo e liberação do dinheiro

O prazo legal para resgate é de 90 dias após o sorteio. Prêmios não reclamados dentro desse período são revertidos ao Fies. Para valores acima de R$ 10 mil, o dinheiro é liberado em até dois dias úteis após a apresentação dos documentos em uma agência da Caixa. Já prêmios inferiores a esse montante podem ser resgatados de forma imediata.

Imposto e declaração de renda

Os valores das loterias da Caixa são livres de imposto sobre o prêmio recebido, pois a tributação já está inclusa na arrecadação. No entanto, é obrigatório declarar o valor à Receita Federal na declaração anual de imposto de renda, para registro patrimonial, sem cobrança de tributos adicionais.

É recomendado que os ganhadores devem manter discrição para evitar riscos à segurança. Divulgar informações sobre o prêmio pode gerar problemas e exposição desnecessária. Além disso, perder ou rasurar o bilhete premiado ou não apresentar os documentos exigidos impede o resgate do prêmio.

A Caixa oferece diversas opções para pagamento, como dinheiro, cheque ou transferência bancária. Para prêmios elevados, a transferência é recomendada devido a questões de segurança.

Veja também

ACORDO Brasil e Reino Unido fazem parceria para descarbonizar indústrias