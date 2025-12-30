A- A+

LOTERIA Mega da Virada 2025: apostar milhões em bolões aumenta mesmo as chances de ganhar? Entenda Economista e advogado tributarista Danilo Orsida detalha ao O Globo como funcionam as probabilidades, os bolões e os riscos por trás das apostas milionárias

Às vésperas do sorteio da Mega da Virada 2025, dois bolões milionários passaram a circular com força nas redes sociais. Em Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul, um grupo anunciou um bolão de R$ 300 mil.



Já em Cachoeira Dourada, no Sul de Goiás, outro conjunto de jogadores levou a aposta a outro patamar, com cerca de R$ 13 milhões investidos em jogos do concurso especial. Mas, afinal, colocar mais dinheiro no jogo realmente aumenta as chances de levar o prêmio estimado em R$ 1 bilhão?

Para responder a essa e outras perguntas, O Globo ouviu o economista e advogado tributarista Danilo Orsida, que atua no Brasil, em Goiânia, além da Itália e de Portugal. Segundo ele, a matemática da Mega da Virada impõe limites claros ao entusiasmo gerado por apostas milionárias.

— Do ponto de vista matemático, apostar valores muito altos não altera as chances individuais de ganhar. Cada aposta tem exatamente a mesma probabilidade de ser sorteada, determinada pelo número total de combinações possíveis — explica Orsida.

Na Mega-Sena, o jogo simples consiste em escolher seis números entre 60, o que gera mais de 50 milhões de combinações possíveis. Cada cartela básica, que custa R$ 6, concorre em igualdade de condições com qualquer outra aposta individual.







Mais apostas significam mais combinações, e não garantia

No caso de bolões de grande porte, como o grupo goiano que investiu milhões, há um efeito estatístico, mas ele é limitado.

— Quando um grupo investe mais, ele aumenta suas chances apenas porque está cobrindo mais combinações. Ainda assim, a probabilidade continua extremamente baixa, já que o universo total de possibilidades é muito grande — afirma.

Segundo o especialista, a ideia de que “quem aposta mais ganha mais chances” precisa ser tratada com cuidado.

— Essa afirmação é uma simplificação enganosa. Apostar mais aumenta a chance, mas com retorno decrescente. Mesmo com muitas apostas, a probabilidade de ganhar continua muito pequena.

Orsida detalha que uma aposta simples tem chance de uma em mais de 50 milhões de acertar as seis dezenas. Já uma aposta com sete números, ao custo de R$ 42, melhora essa probabilidade para cerca de uma em 7 milhões. Com oito dezenas, que custam R$ 168, a chance passa para uma em aproximadamente 1,78 milhão, e assim sucessivamente até o limite permitido, de 20 números.

— Entre fazer várias cartelas simples ou uma única cartela com mais números, pode ser uma boa estratégia apostar em uma cartela mais robusta. Os bolões entram como uma forma interessante de diluir custos e ampliar combinações — diz.





Como apostar na Mega da Virada

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo site oficial das Loterias Caixa, nas casas lotéricas de todo o país ou, no caso de clientes do banco, pelo internet banking da Caixa. O apostador pode marcar de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante ou optar pela ‘Surpresinha’, quando o sistema escolhe automaticamente as dezenas.

Também é possível participar por meio de bolões. O próprio volante permite a formação de grupos, e as lotéricas oferecem cotas de bolões organizados, com a possibilidade de cobrança de uma taxa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Quanto custa jogar e quais são as chances

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e é a opção mais acessível. À medida que o número de dezenas aumenta, o valor da aposta cresce de forma exponencial. Um jogo com 20 números, por exemplo, custa R$ 232.560.

As chances de ganhar acompanham esse aumento. Com a aposta mínima, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa. Com 20 números, a chance sobe para uma em 1.292.

Bolão: eficiência, divisão e riscos

Do ponto de vista racional, o bolão costuma ser visto como uma forma eficiente de apostar, desde que o jogador aceite dividir o prêmio.

— O bolão pode maximizar as chances ao dividir o custo, mas é fundamental lembrar que, se o prêmio sair, ele será repartido entre todos os participantes — ressalta Orsida.

A escolha entre apostar sozinho ou em grupo depende do perfil e do objetivo do apostador.

— Quem quer maximizar as chances pode preferir apostar em grupo. Já quem quer controle total sobre o prêmio pode optar por poucos jogos individuais.

O especialista alerta ainda para os riscos jurídicos de bolões informais, especialmente quando envolvem valores elevados.

— A falta de formalização pode gerar disputas sobre a propriedade do prêmio e problemas legais — diz.

Uma forma de reduzir esse risco é identificar o bilhete no verso.

— Ao colocar nome, CPF e assinatura, o bilhete se transforma em um título ao portador. Somente as pessoas ali identificadas poderão sacar o prêmio.

Mesmo quem acerta as seis dezenas não recebe o valor integral. No Brasil, os prêmios de loteria sofrem tributação de 30% na fonte. Em um prêmio de R$ 1 bilhão, isso representa mais de R$ 400 milhões em Imposto de Renda. Embora o sorteio ocorra em 2025, o prêmio é resgatado em 2026 e deve ser declarado à Receita Federal apenas em 2027, referente ao ano-calendário de 2026.

Sorteio, transmissão e resgate

O sorteio da Mega da Virada será realizado em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook. Após o concurso, os números sorteados e o rateio do prêmio ficam disponíveis no site da instituição.

Os prêmios podem ser resgatados nas agências da Caixa. Valores a partir de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apresentação do bilhete premiado e dos documentos exigidos. O prazo para resgate é de 90 dias; após esse período, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Entretenimento, não investimento

Para Orsida, a Mega da Virada deve ser encarada exclusivamente como entretenimento.

— Todos jogam contra a estatística. A melhor abordagem é apostar de forma responsável, sem comprometer a saúde financeira.

Com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o valor supera todos os concursos anteriores. Até hoje, o maior pagamento havia sido o de 2024, que distribuiu R$ 635,4 milhões.

