A- A+

ATRASO Mega da Virada 2025: Caixa atrasa sorteio, e apostadores reclamam Com estimativa de R$ 1 bilhão, o sorteio paga o maior prêmio da história das loterias no Brasil

Previsto para começar às 22h desta quarta-feira (31), o sorteio da Mega da Virada 2025 atrasou.



Por volta das 22h30, a Caixa veio informar o motivo do atraso.

“Em razão do enorme sucesso de vendas da Mega da Virada, com recordes de apostas, nosso sorteio acontecerá em breve, aqui no espaço da sorte. Todos nos procedimentos do sorteio serão transmitidos ao vivo, através das redes sociais das Loterias Caixa”, disse a apresentadora do sorteio.

Com estimativa de R$ 1 bilhão, o sorteio paga o maior prêmio da história das loterias no Brasil.

Em meio ao atraso, apostadores reclamam da demora nas redes sociais e cobram explicações da Caixa.

Onde acompanhar o resultado ao vivo

O sorteio é transmitido ao vivo para todo o país. A Caixa exibirá o evento no canal oficial do banco no YouTube e também na página das Loterias Caixa no Facebook, como ocorre regularmente nos concursos especiais.

Após o sorteio, o resultado também ficará disponível no site das Loterias Caixa, no aplicativo oficial e nas próprias casas lotéricas.

A aposta simples da Mega da Virada custa R$ 6 e permite a escolha de seis números entre 1 e 60. Nessa modalidade, a chance de acertar as seis dezenas é de uma em cerca de 50 milhões.

O apostador pode aumentar as probabilidades marcando mais números no volante, o que eleva significativamente o valor da aposta. Outra opção bastante comum são os bolões, nos quais grupos dividem o custo de jogos com mais combinações, ampliando as chances, embora o prêmio precise ser repartido entre os participantes.

Veja também