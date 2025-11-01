A- A+

MEGA-SENA Mega da Virada 2025: começam apostas para sorteio que pode pagar prêmio de até R$ 1 bilhão A princípio, segundo a Caixa Econômica, prêmio está estimado em R$ 850 milhões

Começam neste sábado (1º) as apostas para a Mega da Virada 2025, concurso especial da maior loteria do Brasil, marcado para a noite de 31 de dezembro.

Este ano, segundo a Caixa Econômica Federal, a Mega da Virada promete pagar o maior prêmio da história: R$ 850 milhões. O montante é mais de 33% maior do que o valor pago na edição passada, de mais de R$ 635,4 milhões.

O prêmio da Mega da Virada 2025 pode ser ainda maior e chegar a R$ 1 bilhão, segundo a Caixa Econômica.

Isso porque a instituição alterou recentemente as regras para destinação do prêmio principal da Mega da Virada.

Agora, o percentual destinado à faixa principal do sorteio especial é de 90% e não mais 62% como até o ano passado.

O sucesso da arrecadação do concurso especial é a peça-chave para que o prêmio máximo alcance a cifra bilionária, ainda de acordo com a Caixa.

Mega da Virada 2025: como apostar?

As apostas para a Mega da Virada 2025 podem ser feitas com o volante específico do concurso, mas também com qualquer volante da loteria, a partir deste sábado (1º).

É possível apostar nos canais das Loterias Caixa, como as mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, disponível para dispositivos Android e iOS. O internet banking da Caixa é uma opção exclusiva para os correntistas do banco.

A aposta simples custa R$ 6. Apostadores também pode organizar bolões — confira aqui os valores das demais apostas.

Mega da Virada 2025: quais os maiores prêmios já pagos pelo sorteio especial?

A última edição da Mega da Virada, em 2024, pagou o maior prêmio da história de uma loteria no Brasil: um total de R$ 635.486.165,38. Oito apostadores acertaram as seis dezenas sorteadas e receberam R$ 79.435.770,67 cada um.

O recorde anterior era de R$ 588.891.021,22, do sorteio de 2023. Confira os maiores prêmios da Mega da Virada:

Mega da Virada 2024: R$ 635.486.165,38

Mega da Virada 2023: R$ 588.891.021,22

Mega da Virada 2022: R$ 541.969.966,29

Mega da Virada 2021: R$ 378.124.727,48

Mega da Virada 2020: R$ 325.250.216,44

