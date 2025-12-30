A- A+

Sorteio Mega da Virada 2025: como funciona o bolão, quais são as regras e quanto custa apostar Dividir o jogo com amigos, colegas ou familiares virou estratégia para ampliar as chances no concurso especial, que promete prêmio histórico de R$ 1 bilhão

A contagem regressiva para a Mega da Virada 2025 já movimenta lotéricas, aplicativos e grupos de mensagens pelo país. Com o prêmio estimado em R$ 1 bilhão — o maior da história do concurso — muitos apostadores recorrem ao bolão como forma de jogar mais combinações e diluir os custos.

A prática, comum entre amigos, colegas de trabalho e familiares, não garante vitória, mas aumenta matematicamente as probabilidades.

O interesse cresceu ainda mais após o caso de um grupo de Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, que reuniu cerca de R$ 300 mil para apostar em milhares de combinações. A estratégia ousada reacendeu a discussão: vale mais arriscar sozinho ou dividir a sorte?

O que é o bolão da Mega da Virada

O bolão é uma aposta coletiva. Em vez de cada pessoa registrar um jogo simples, o grupo reúne um valor maior para marcar mais dezenas em um único volante ou em vários jogos combinados. Caso haja prêmio, o valor é dividido proporcionalmente entre os participantes.

Em entrevista ao G1, Fernando Sabino, professor de Estatística e Economia da UFRGS, explicou que a lógica é direta: quanto mais combinações, maior a chance de acerto. Um jogo simples, com seis números, tem probabilidade de uma em cerca de 50 milhões. A única forma de melhorar esse cenário é aumentar o número de apostas ou de dezenas marcadas.

O grupo gaúcho aposta justamente nessa matemática. Para eles, investir pesado em múltiplas combinações eleva a chance de ao menos um prêmio menor. “É 99% certo que a gente ganha uma quadra. E, partindo disso, só faltam dois números para a gente conseguir ganhar a Mega”, disse a advogada Patrícia Alosivi, ao G1, integrante do bolão.

O especialista, no entanto, faz um alerta. Mesmo com valores altos, não há qualquer garantia de retorno. A Mega-Sena é um jogo de sorte pura. Datas de aniversário, sequências ou números “da sorte” não alteram as probabilidades. Por isso, Sabino reforça que o concurso deve ser encarado como entretenimento, não como investimento financeiro.

Quanto mais dezenas, maior o custo

Para melhorar as chances, alguns bolões optam por jogos com mais dezenas. Por exemplo, apostar com 12 números. Nesse caso, a probabilidade salta de uma em 50 milhões para cerca de uma em 54 mil. O custo, porém, acompanha o aumento das chances.

Uma aposta de 12 dezenas custa em torno de R$ 5,5 mil. Para um único apostador, o valor é inviável. Dividido entre 30 pessoas, por exemplo, torna-se possível. É essa divisão que faz do bolão uma alternativa atraente para quem quer jogar “mais forte” sem comprometer o orçamento individual.

Como fazer um bolão

O bolão pode ser organizado informalmente, entre conhecidos, ou de forma oficial, nas lotéricas. No caso das unidades físicas, a Caixa permite a venda de cotas de bolões já estruturados, com regras definidas e recibo individual para cada participante.

Em grupos privados, a recomendação é registrar tudo por escrito: valor de cada cota, quantidade de participantes, critérios de divisão e responsável pela aposta. Transparência evita conflitos caso o prêmio venha.

Como apostar na Mega da Virada

A aposta simples da Mega da Virada custa R$ 6 e permite escolher seis números entre 1 e 60. As apostas estão abertas desde 1º de novembro e podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro. O sorteio ocorre no mesmo dia, às 22h, com transmissão ao vivo nas redes da Caixa.

É possível apostar presencialmente nas casas lotéricas, respeitando o horário de funcionamento de cada unidade, ou pela internet, no site das Loterias Caixa e no aplicativo oficial. Para apostar online, é necessário fazer um cadastro, escolher os números ou optar pela “surpresinha”, em que o sistema seleciona combinações aleatórias. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou Pix, com valor mínimo de R$ 6.

Chances e regras do concurso especial

A Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio principal é distribuído entre os acertadores da quina, e assim sucessivamente. Essa regra é uma das razões para os valores bilionários: parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano é direcionada para o sorteio especial.

Criada em 2009, a Mega da Virada cresce de forma acelerada nas últimas semanas de dezembro, impulsionada pelo aumento do número de apostas. Em 2024, o prêmio já havia ultrapassado R$ 635 milhões, então recorde absoluto.

Jogar sozinho ou dividir a sorte?

Do ponto de vista estatístico, o bolão aumenta as chances, mas reduz o valor individual do prêmio. Já a aposta simples preserva o prêmio integral, mas com probabilidade mínima de acerto. Entre um extremo e outro, os brasileiros seguem tentando equilibrar sonho e razão.

Para os especialistas, a melhor estratégia continua sendo a mesma: jogar apenas o que cabe no bolso. Se for em grupo, melhor ainda para compartilhar custos — e, quem sabe, a comemoração.

