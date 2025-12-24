A- A+

Mega-Sena Mega da Virada 2025: confira cinco mitos e verdades sobre o jogo É comum se espalharem alguns boatos sobre o sorteio. De olho nisso, a Caixa esclareceu o que é verdadeiro e o que é falso

Quem nunca sonhou em ganhar na Mega Sena? E ainda mais se tornar um bilionário? A chance de se tornar um "ricaço" da noite para o dia mexe com o imaginário de muitos, ainda mais na virada de ano.

No entanto, é comum se espalharem alguns boatos sobre o sorteio e até se criarem alguns mitos completamente equivocados.

Veja a seguir o que é mito e o que é verdade sobre o sorteio da Mega da Virada, segundo informações verificadas pela própria Loterias Caixa:

Existem bolinhas mais leves que outras

Não. A Caixa garante que todas as bolinhas utilizadas nos sorteios são fabricadas em borracha maciça e possuem o mesmo peso e diâmetro, de 66 gramas e 50 milímetros, respectivamente. Esse padrão é inclusive verificado com regularidade para garantir a imparcialidade do processo.

"A análise técnica das bolas utilizadas é realizada periodicamente, por um instituto de metrologia especializado, com o objetivo de atestar a integridade e aleatoriedade dos sorteios, garantindo que cada bola possui a mesma condição física e a mesma probabilidade de ser sorteada", informa a empresa.

As apostas contempladas são sempre das mesmas regiões

Mito. Os ganhadores dos sorteios são determinados apenas pela aleatoriedade dos números sorteados. Qualquer pessoa, de qualquer localidade do Brasil, pode ser premiada.

A Caixa sabe quem são os vencedores antes deles se apresentarem

Mito. A Caixa só reconhece o vencedor quando ele se apresenta para receber o prêmio, portando o comprovante da aposta. Isso porque a identificação do apostador não é vinculada ao registro da aposta, mesmo àquelas feitas em ambiente eletrônico.

Apostas on-line não são confiáveis

Mito. Todas as apostas on-line feitas nos canais oficiais da Caixa são seguros. As plataformas de apostas são protegidas por medidas de segurança que garantem a proteção dos dados e a integridade das transações.

"O apostador que opta por utilizar o portal Loterias CAIXA ou app Loterias CAIXA tem a transação registrada em uma base central de apostas. Além do concurso e dos números escolhidos, cada aposta fica registrada com data, hora, número do bilhete, código de segurança e outras informações que identificam de forma única a operação", diz a Caixa.

Pessoas menores de idade podem apostar

Mito. Apenas pessoas cima dos 18 anos podem realizar apostas. A regra faz parte da iniciativa 'Jogo Responsável', um conjunto de ações adotado por empresas que visam evitar que menores façam apostas.

Veja também