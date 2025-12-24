Mega da Virada 2025: confira cinco mitos e verdades sobre o jogo
É comum se espalharem alguns boatos sobre o sorteio. De olho nisso, a Caixa esclareceu o que é verdadeiro e o que é falso
Quem nunca sonhou em ganhar na Mega Sena? E ainda mais se tornar um bilionário? A chance de se tornar um "ricaço" da noite para o dia mexe com o imaginário de muitos, ainda mais na virada de ano.
No entanto, é comum se espalharem alguns boatos sobre o sorteio e até se criarem alguns mitos completamente equivocados.
Leia também
• Mega da Virada 2025: quais as chances de ser premiado e quais são os números mais comuns?
• Mega da Virada: quanto rende investir R$ 1 bilhão nas principais aplicações? Veja cálculos
• Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 64 milhões; veja números desse sábado (20)
Veja a seguir o que é mito e o que é verdade sobre o sorteio da Mega da Virada, segundo informações verificadas pela própria Loterias Caixa:
Existem bolinhas mais leves que outras
Não. A Caixa garante que todas as bolinhas utilizadas nos sorteios são fabricadas em borracha maciça e possuem o mesmo peso e diâmetro, de 66 gramas e 50 milímetros, respectivamente. Esse padrão é inclusive verificado com regularidade para garantir a imparcialidade do processo.
"A análise técnica das bolas utilizadas é realizada periodicamente, por um instituto de metrologia especializado, com o objetivo de atestar a integridade e aleatoriedade dos sorteios, garantindo que cada bola possui a mesma condição física e a mesma probabilidade de ser sorteada", informa a empresa.
As apostas contempladas são sempre das mesmas regiões
Mito. Os ganhadores dos sorteios são determinados apenas pela aleatoriedade dos números sorteados. Qualquer pessoa, de qualquer localidade do Brasil, pode ser premiada.
A Caixa sabe quem são os vencedores antes deles se apresentarem
Mito. A Caixa só reconhece o vencedor quando ele se apresenta para receber o prêmio, portando o comprovante da aposta. Isso porque a identificação do apostador não é vinculada ao registro da aposta, mesmo àquelas feitas em ambiente eletrônico.
Apostas on-line não são confiáveis
Mito. Todas as apostas on-line feitas nos canais oficiais da Caixa são seguros. As plataformas de apostas são protegidas por medidas de segurança que garantem a proteção dos dados e a integridade das transações.
"O apostador que opta por utilizar o portal Loterias CAIXA ou app Loterias CAIXA tem a transação registrada em uma base central de apostas. Além do concurso e dos números escolhidos, cada aposta fica registrada com data, hora, número do bilhete, código de segurança e outras informações que identificam de forma única a operação", diz a Caixa.
Pessoas menores de idade podem apostar
Mito. Apenas pessoas cima dos 18 anos podem realizar apostas. A regra faz parte da iniciativa 'Jogo Responsável', um conjunto de ações adotado por empresas que visam evitar que menores façam apostas.