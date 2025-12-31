A- A+

APOSTAS Mega da Virada 2025: Por que ninguém nunca ganhou o prêmio sozinho? O concurso especial da Mega da Virada reúne fatores que dificultam um único ganhador

Desde a criação da Mega da Virada, em 2008, nenhum apostador conseguiu levar o prêmio sozinho. A explicação para esse dado, que se repete há mais de 15 anos, não está em azar coletivo ou em alguma peculiaridade do sorteio, mas na matemática que rege o concurso especial de fim de ano.

Em termos individuais, a Mega da Virada funciona exatamente como um concurso regular da Mega-Sena. Cada aposta simples escolhe seis números entre 60 possíveis, o que gera 50.063.860 combinações diferentes.

A chance de uma aposta acertar as seis dezenas é de uma em cerca de 50 milhões, o equivalente a aproximadamente 0,000001998%.

A grande diferença está na escala. Enquanto concursos regulares costumam registrar algo em torno de 20 milhões de apostas, a Mega da Virada movimenta um volume muito superior. Nas edições mais recentes, dados da Caixa Econômica Federal indicam que o total de apostas equivalentes ficou entre 500 milhões e 600 milhões de jogos.

Com esse volume, o número de apostas ultrapassa em muito o total de combinações possíveis. Na prática, isso significa que cada combinação de seis números é escolhida, em média, de 10 a 12 vezes. Quando uma sequência sorteada aparece, a tendência estatística é que ela tenha sido registrada por mais de um jogador, o que leva à divisão do prêmio.

Esse cenário reduz drasticamente a chance de não haver ganhadores, mas também dificulta que apenas uma pessoa acerte a sena.

Em uma situação com cerca de 550 milhões de apostas, a probabilidade de ninguém acertar as seis dezenas cai para algo próximo de 0,000016%, o que equivale a uma chance em cerca de 60 mil. Ou seja, a matemática praticamente garante que haverá ao menos um vencedor.

Já a possibilidade de apenas uma aposta acertar sozinha as seis dezenas permanece limitada. Ao considerar o volume de jogos e a repetição das combinações, estimativas indicam que a chance de um único ganhador levar todo o prêmio da Mega da Virada gira entre 3% e 5%.

É um percentual muito maior do que a chance de o concurso não ter vencedores, mas ainda bem menor do que a probabilidade de o prêmio ser dividido entre dois ou mais apostadores.

Nos concursos regulares da Mega-Sena, o cenário é oposto. Com um número bem menor de apostas, a chance de ninguém acertar a sena pode chegar a cerca de 67%, enquanto a probabilidade de haver ao menos um ganhador fica em torno de 33%.

Na Mega da Virada, o grande volume de jogos praticamente elimina o risco de acumulação, mas torna a divisão do prêmio o desfecho mais comum.

Outro fator que contribui para esse resultado é a característica do concurso especial. Diferentemente dos demais sorteios, a Mega da Virada não acumula.

Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é automaticamente repartido entre os apostadores que acertarem a quina e, se necessário, entre as faixas seguintes.

Em 2025, com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história das loterias no país, a tendência se mantém.

A matemática indica que alguém deve acertar as seis dezenas, mas também sugere que a chance de um único bilhete transformar seu dono em bilionário continua sendo exceção em um jogo marcado pela multiplicação de apostas e pela repetição das combinações escolhidas pelos jogadores.

