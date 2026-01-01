A- A+

Loterias Mega da Virada 2025 premia seis apostas com R$ 181 milhões para cada; veja as cidades dos ganhadores Os números sorteados no concurso 2.955 da Mega-Sena foram 59 21 32 13 33 - 09

Seis apostas dividirão o maior prêmio da história das Loterias Caixa, na Mega da Virada, sorteado nesta quinta (1º). Os novos milionários vão partilhar o valor de R$ 1.091.357.286,52. Cada um levará para casa R$ 181.892.881,09.



Das apostas ganhadoras, três foram feitas em Unidades Lotéricas de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), as outras três apostas foram realizadas no canal eletrônico.

Bolões

Duas das sesis apostas ganhadoras foram feitas em bolões, nos municípios de Ponta Porã (MS) - 10 cotas - e Franco da Rocha (SP), com 18 cotas;

Quina e Quadra

Para os 3.921 jogos que acertaram a quina (cinco números), a segunda faixa de premiação, a bolada em dinheiro é de R$ 11.931,42 para cada. A quadra ou terceira faixa, que premia quem acerta quatro números, vai pagar R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores.

A 17ª edição da Mega da Virada registrou mais de R$ 3 bilhões em arrecadação, o que representa 22,6% a mais do arrecadado em 2024.



Para resgatar o prêmio

Prêmios com valor superior a R$ 2.428,80 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O bilhete é ao portador e o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete torna-se nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.



Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescreve e é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18.



