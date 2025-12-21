A- A+

HISTÓRICO Mega da Virada 2025: prêmio histórico de R$ 1 bilhão já é realidade Valor bilionário supera expectativa inicial de R$ 850 milhões e consolida maior premiação da história das loterias brasileiras

A Mega da Virada alcançará o valor inédito de R$ 1 bilhão, estima uma fonte da Caixa Econômica Federal. O patamar histórico supera todas as previsões iniciais e concretiza o cenário antecipado ainda em dezembro de 2024 ao Globo, quando a instituição afirmou que o país “não demoraria” a ter um prêmio bilionário no sorteio especial de fim de ano.

Com o acúmulo do último sorteio 2954, o banco anunciou o valor de "nove zeros".

As apostas foram abertas em novembro com o prêmio inicial em R$ 850 milhões. Outra novidade deste ano é a ampliação do horário para jogar online. Os apostadores terão uma hora extra para registrar seus palpites pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa, com prazo estendido até 20h30.

No ano passado, a Mega da Virada havia batido seu recorde com um prêmio de R$ 600 milhões. Agora, a combinação de forte crescimento na arrecadação, maior volume de apostas e campanhas de divulgação ampliadas levou o concurso ao maior valor já registrado pelas loterias brasileiras. Pela primeira vez, os apostadores disputam uma premiação de 10 dígitos.

Como apostar online na Mega da Virada

Os clientes da Caixa Econômica Federal têm a comodidade de realizar apostas simples por um custo de R$ 6,00. Já aqueles que não possuem conta no banco, a opção online de apostas está disponível, também com o valor mínimo de R$ 6,00.

Para quem prefere não escolher números específicos, o site disponibiliza uma opção de "surpresinhas", que inclui quatro jogos pelo valor de R$ 6,00. Nessa modalidade, o sistema escolhe aleatoriamente os números, que só é possível vê-los depois da aposta confirmada e concluída.

Na última tela, o apostador pode conferir os números e finalizar a compra. O status de cada aposta pode ser visualizado na opção “conferir aposta”.

Após realizar apostas no valor mínimo de R$ 6, clique no botão "Ir para pagamento" e insira os dados do cartão de crédito ou Pix.

Se preferir, desça a tela e opte por "Surpresinha", onde o sistema selecionará números aleatórios para sua aposta. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar em "Complete o jogo" e o sistema da Caixa escolhe os números restantes. Ao concluir, clique em "Colocar no carrinho".

Desça a tela e opte por "Mega da Virada"; agora basta escolher os seis números.

No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro;

Acesse a Mega da Virada no site Loterias Caixa (loteriasonline.caixa.gov.br);

Como fazer as apostas online da Mega da Virada pelo aplicativo?

O aplicativo “Loterias Caixa” segue a mesma lógica, com a diferença que é preciso baixar o app na Play Store ou no App Store. O pagamento é realizado com cartão de crédito.

Como fazer bolão na Mega da Virada?

Uma alternativa para quem deseja marcar mais números são os bolões — que são organizados em grupos.

Nesse caso, os apostadores ampliam suas chances de ganhar. No bolão, é apostado um número maior de dezenas, o que significa maior probabilidade de acerto. Por outro lado, o valor do prêmio terá de ser dividido entre o grupo todo.

Além dos bolões realizados entre amigos, por exemplo, existem também as cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas.

Veja também