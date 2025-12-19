A- A+

LOTERIA Mega da Virada 2025: prêmio histórico de R$ 1 bilhão pode se tornar realidade neste sábado; entenda Acúmulo da Mega-Sena mantém ritmo necessário para que valor recorde seja alcançado no fim do ano

O prêmio da Mega-Sena voltou a acumular e manteve vivo o caminho para que a Mega da Virada 2025 possa pagar um valor histórico, próximo de R$ 1 bilhão, no sorteio de 31 de dezembro. Nesta quinta-feira, a Caixa Econômica Federal realizou o concurso 2.953, mas nenhuma aposta acertou as seis dezenas.

Os números sorteados foram 05, 10, 24, 25, 47 e 54. Com isso, o prêmio principal subiu para R$ 62 milhões, valor que será disputado no próximo sorteio, marcado para este sábado.

O patamar histórico supera todas as previsões iniciais e concretiza o cenário antecipado ainda em dezembro de 2024 ao Globo, quando a instituição afirmou que o país “não demoraria” a ter um prêmio bilionário no sorteio especial de fim de ano.

Embora o montante ainda esteja distante da cifra bilionária, a ausência de ganhadores neste momento do calendário é considerada fundamental para o crescimento acelerado do prêmio especial de fim de ano. Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada recebe uma parcela maior da arrecadação acumulada ao longo do ano, além de não permitir que o prêmio principal acumule após o sorteio final.





No concurso desta quinta-feira, 61 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 33.795,16 cada. Outras 4.925 apostas fizeram a quadra e garantiram R$ 689,96.

Historicamente, a Mega da Virada cresce de forma exponencial nas semanas finais de dezembro, impulsionada pelo aumento do número de apostas e pelo acúmulo recorrente dos concursos regulares. Em 2024, o prêmio já havia superado a marca de R$ 635 milhões, recorde absoluto até então.

Como apostar online na Mega da Virada

Os clientes da Caixa Econômica Federal têm a comodidade de realizar apostas simples por um custo de R$ 6,00. Já aqueles que não possuem conta no banco, a opção online de apostas está disponível, mas o valor mínimo para participação é de R$ 20,00.

Para quem prefere não escolher números específicos, o site disponibiliza uma opção de "surpresinhas", que inclui quatro jogos pelo valor de R$ 20,00. Nessa modalidade, o sistema escolhe aleatoriamente os números, mas antes de confirmar a aposta, é possível visualizar as dezenas selecionadas. O portal também oferece a alternativa de o participante escolher seus próprios números.

Na última tela, o apostador pode conferir os números e finalizar a compra. O status de cada aposta pode ser visualizado na opção “conferir aposta”.

Após realizar apostas no valor mínimo de R$ 20, clique no botão "Ir para pagamento" e insira os dados do cartão de crédito ou Pix.

Se preferir, desça a tela e opte por "Surpresinha", onde o sistema selecionará números aleatórios para sua aposta. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar em "Complete o jogo" e o sistema da Caixa escolhe os números restantes. Ao concluir, clique em "Colocar no carrinho".

Desça a tela e opte por "Mega da Virada"; agora basta escolher os seis números.

No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro;

Acesse a Mega da Virada no site Loterias Caixa.

Como fazer as apostas online da Mega da Virada pelo aplicativo?

O aplicativo “Loterias Caixa” segue a mesma lógica, com a diferença que é preciso baixar o app na Play Store ou no App Store. O pagamento é realizado com cartão de crédito.

Como fazer bolão na Mega da Virada?

Uma alternativa para quem deseja marcar mais números são os bolões — que são organizados em grupos. Nesse caso, os apostadores ampliam suas chances de ganhar. No bolão, é apostado um número maior de dezenas, o que significa maior probabilidade de acerto. Por outro lado, o valor do prêmio terá de ser dividido entre o grupo todo.

Além dos bolões realizados entre amigos, por exemplo, existem também as cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas.

Veja também