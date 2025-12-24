A- A+

Mega-Sena Mega da Virada 2025: quais as chances de ser premiado e quais são os números mais comuns? Prêmio estimado em R$ 1 bilhão atrai milhões de apostas, mas probabilidade de acertar as seis dezenas é mínima; histórico de sorteios não altera as chances

A Mega da Virada 2025, principal concurso das Loterias Caixa, volta a concentrar as atenções dos brasileiros na última noite do ano.

Em sua 17ª edição, o sorteio chega a um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história, 57% acima dos R$ 635 milhões projetados em 2024, até então o recorde. As apesar da cifra bilionária, as chances de ganhar ainda seguem raríssimas.

Veja as probabilidades da Mega da Virada 2025 segundo a matemática:

A probabilidade de acertar as seis dezenas em uma aposta simples é de 1 em 50.063.860, o equivalente a 0,000001997%. Desde a primeira edição, em 2009, 130 apostas conseguiram acertar todos os números.

Entre as dezenas que mais vezes foram sorteadas ao longo da história estão o 10, o 5, o 33 e o 36, mas esse histórico não altera as probabilidades futuras.

Nesta mesma aposta, a probabilidade de acerto da quina (cinco números) é de uma em 154.518, ou 0,00065%, enquanto a de quadra (quatro números) sobe para uma em 2.332, ou 0,043%.

Ao marcar sete números no volante, o jogador aumenta as chances, mas elas continuam bastante restritas.

Nesse caso, a probabilidade de acertar a sena passa para uma em 7.151.980, corresponde a aproximadamente 0,000014%. No caso da quina, a chance de uma em 44.981 se traduz em cerca de 0,0022%, e a quadra, com probabilidade de uma em 1.038, chega a aproximadamente 0,096%.

Do ponto de vista matemático, a única maneira de aumentar a chance de ganhar é apostar mais. Isso pode ser feito registrando vários jogos simples ou escolhendo mais dezenas em uma única aposta, a chamada aposta múltipla, que tem custo mais elevado.

Apostar em sete números, por exemplo, equivale a fazer sete apostas simples, reduzindo significativamente a probabilidade em relação ao jogo mínimo.

Outra alternativa é participar de bolões, modalidade em que grupos de apostadores reúnem recursos para registrar apostas com um número maior de combinações. Embora o prêmio seja dividido entre os participantes, as chances de acerto aumentam proporcionalmente ao volume de jogos feitos.

Especialistas alertam, porém, que não há combinações “melhores” ou números mais propensos a sair. Todas as sequências possíveis têm exatamente a mesma chance de serem sorteadas, e resultados passados não influenciam sorteios futuros. A recomendação é evitar escolher apenas datas de aniversário, prática comum que pode aumentar a probabilidade de divisão do prêmio em caso de vitória.

Como apostar on-line na Mega da Virada 2025

Os clientes da Caixa Econômica Federal têm a comodidade de realizar apostas simples por um custo de R$ 6,00. Já aqueles que não possuem conta no banco, a opção online de apostas está disponível, também com o valor mínimo de R$ 6,00.

Acesse a Mega da Virada no site Loterias Caixa (loteriasonline.caixa.gov.br).

No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro;

Desça a tela e opte por "Mega da Virada"; agora basta escolher os seis números.

Se preferir, desça a tela e opte por "Surpresinha", onde o sistema selecionará números aleatórios para sua aposta. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar em "Complete o jogo" e o sistema da Caixa escolhe os números restantes. Ao concluir, clique em "Colocar no carrinho".

Para quem prefere não escolher números específicos, o site disponibiliza uma opção de "surpresinhas", que inclui quatro jogos pelo valor de R$ 6,00. Nessa modalidade, o sistema escolhe aleatoriamente os números, que só é possível vê-los depois da aposta confirmada e concluída.

Após realizar apostas no valor mínimo de R$ 6, clique no botão "Ir para pagamento" e insira os dados do cartão de crédito ou Pix.

Na última tela, o apostador pode conferir os números e finalizar a compra. O status de cada aposta pode ser visualizado na opção “conferir aposta”.

O aplicativo “Loterias Caixa” segue a mesma lógica, com a diferença que é preciso baixar o app na Play Store ou no App Store. O pagamento é realizado com cartão de crédito.

Como fazer bolão na Mega da Virada?

Uma alternativa para quem deseja marcar mais números são os bolões — que são organizados em grupos. Nesse caso, os apostadores ampliam suas chances de ganhar. No bolão, é apostado um número maior de dezenas, o que significa maior probabilidade de acerto. Por outro lado, o valor do prêmio terá de ser dividido entre o grupo todo.

Além dos bolões realizados entre amigos, por exemplo, existem também as cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas.

