Mega-Sena Mega da Virada 2025: quanto custa a maior aposta da loteria e quais as chances de ganhar R$ 1 bilhão Jogo com 20 dezenas oferece a melhor probabilidade de acerto; sorteio ocorre em 31 de dezembro

Quanto custa, afinal, comprar a maior chance possível de se tornar bilionário na virada do ano? Na Mega da Virada 2025, a resposta passa longe da aposta simples.

O jogo mais caro da loteria permite marcar 20 dezenas no volante, custa R$ 232.560 e oferece a melhor probabilidade de acerto entre todas as modalidades, segundo a Caixa Econômica Federal.

O sorteio será realizado nesta quarta-feira (31) e as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília). Com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o concurso especial da Mega-Sena não acumula, o que garante a distribuição integral do valor arrecadado entre os ganhadores.

Quanto custa a maior aposta da Mega da Virada

Na Mega-Sena, o apostador pode escolher entre seis e 20 números, dentre os 60 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 6, mas o valor sobe de forma progressiva conforme mais dezenas são incluídas no jogo.

A aposta máxima, com 20 números marcados, é a mais cara e também a que oferece a maior chance de acerto: uma em 1.292. Embora ainda distante de uma garantia, a probabilidade é significativamente maior do que a da aposta simples, cuja chance é de uma em mais de 50 milhões.

Como apostar

Para apostar em uma casa lotérica, o jogador deve preencher o volante da Mega-Sena, escolhendo manualmente as dezenas ou optando pela Surpresinha, quando o sistema seleciona os números de forma aleatória.

Após definir a quantidade de dezenas, a aposta é registrada no caixa e o pagamento é feito no momento da compra. O comprovante entregue deve ser guardado, pois é o único documento válido para o resgate de prêmios.

Passo a passo para apostar online na Mega da Virada

As apostas também podem ser feitas pela internet, por meio do site Loterias Online da Caixa ou do aplicativo “Loterias Caixa”, disponível para celulares com sistemas Android e iOS.

O processo envolve um cadastro prévio, a escolha do concurso, a definição das dezenas e o pagamento, realizado por cartão de crédito. As regras, valores e probabilidades são os mesmos das apostas feitas presencialmente.

Bolão: como dividir o valor da aposta

Uma alternativa para quem deseja jogar com mais números sem arcar sozinho com o custo é participar de um bolão. Nesse formato, várias pessoas apostam juntas e dividem tanto o valor do jogo quanto um eventual prêmio.

Na Mega da Virada, os bolões têm valor mínimo de R$ 18, com cotas individuais a partir de R$ 7. É possível formar grupos com até 100 cotas, e cada bolão pode reunir até 10 apostas, desde que todas tenham a mesma quantidade de dezenas.

Além dos bolões organizados entre amigos, as lotéricas também oferecem cotas prontas, podendo cobrar uma taxa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Sorteio e regra de não acumulação

O sorteio da Mega da Virada ocorre na noite de 31 de dezembro, logo após o encerramento das apostas, às 20h. Como em outros concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula.

Se não houver acertadores das seis dezenas, o valor será redistribuído entre os ganhadores da faixa seguinte, com cinco acertos, e assim sucessivamente, garantindo que todo o montante seja pago ainda no início do novo ano.

