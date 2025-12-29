A- A+

LOTERIA Mega da Virada 2025: quanto custa apostar com 10 números e quais são as chances de ganhar Com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, sorteio será realizado em 31 de dezembro; apostas podem ser feitas até as 20h

A Mega da Virada 2025 será sorteada nesta quarta-feira (31) e deve movimentar casas lotéricas e plataformas digitais em todo o país. Com prêmio estimado em R$ 1 bilhão — o maior das loterias brasileiras — o concurso especial da Mega-Sena não acumula e permite diferentes estratégias para quem deseja aumentar as chances de acerto, ainda que isso implique apostas mais caras.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto presencialmente quanto pela internet. A seguir, veja como funciona o jogo, quanto custa apostar com mais números — especialmente com 10 dezenas — e quais são as probabilidades envolvidas.

Quanto custa apostar e como funcionam as chances

A aposta mínima da Mega-Sena, válida também para a Mega da Virada, custa R$ 6. Nessa modalidade, o jogador escolhe seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante. A probabilidade de acertar os seis números é de uma em pouco mais de 50 milhões.

Para quem decide marcar mais números, as chances de ganhar aumentam, mas o valor da aposta sobe de forma significativa. Ao escolher sete dezenas, por exemplo, o custo passa para R$ 42, e a chance de acerto melhora para uma em cerca de 7,1 milhões.





Quanto custa apostar na Mega da Virada e quais as chances de ganhar — Foto: Divulgação/Caixa Econômica Federal

No caso da aposta com 10 números, foco de muitos apostadores que buscam ampliar as probabilidades, o valor é de R$ 1.260. Nessa configuração, a chance de ganhar o prêmio principal passa a ser de uma em aproximadamente 238 mil. É uma diferença expressiva em relação à aposta simples, mas ainda assim trata-se de uma probabilidade remota.

O regulamento da Mega-Sena permite marcar até 20 dezenas no volante. A aposta máxima custa R$ 232,5 mil e oferece uma chance de uma em 1.292 de acertar a sena, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

Passo a passo para apostar presencialmente

Para apostar em uma casa lotérica, basta preencher o volante da Mega-Sena, escolhendo de seis a 20 números, ou optar pela 'Surpresinha', quando o sistema escolhe as dezenas aleatoriamente. Após definir a quantidade de números, o apostador informa se deseja concorrer apenas àquele concurso ou participar de apostas consecutivas, conhecidas como Teimosinha.

O pagamento é feito no caixa da lotérica, em dinheiro ou nos meios aceitos pelo estabelecimento. O comprovante deve ser guardado, pois é o único documento válido para o resgate do prêmio.





Como apostar online na Mega da Virada

Também é possível participar do sorteio sem sair de casa. As apostas podem ser feitas pelo site Loterias Online da Caixa ou pelo aplicativo “Loterias Caixa”, disponível para celulares com sistemas iOS e Android.

Após criar um cadastro, o usuário escolhe o jogo, seleciona as dezenas ou opta pela Surpresinha e define a forma de pagamento, que é feita por cartão de crédito. As regras, valores e probabilidades são as mesmas das apostas realizadas presencialmente.

Bolão: alternativa para jogar com mais números

Uma das estratégias mais comuns para aumentar as chances de ganhar é participar de um bolão. Nesse formato, várias pessoas apostam juntas, dividindo o custo do jogo e, em caso de prêmio, também o valor recebido.

Na Mega da Virada, o valor mínimo de um bolão é de R$ 18, com cotas individuais a partir de R$ 7. É possível formar bolões com, no mínimo, duas e, no máximo, 100 cotas. A Caixa permite até 10 apostas por bolão, desde que todas tenham a mesma quantidade de números.

Além dos bolões organizados entre amigos, há a opção de comprar cotas em bolões montados pelas próprias lotéricas. Nesse caso, pode ser cobrada uma taxa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Sorteio, horário e regra de não acumulação

O sorteio da Mega da Virada ocorre na noite de 31 de dezembro, e as apostas se encerram às 20h do mesmo dia. Assim como outros concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula.



Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre os apostadores da faixa seguinte, com cinco acertos, e assim sucessivamente. Essa característica faz da Mega da Virada um dos concursos mais aguardados do ano, reunindo tanto apostadores ocasionais quanto aqueles que planejam estratégias mais elaboradas para tentar começar o novo ano milionários.

