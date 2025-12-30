A- A+

LOTERIA Mega da Virada 2025: veja os números sorteados nos últimos 10 anos Saiba tudo sobre a Mega da Virada 2025. Confira o prêmio recorde de R$ 1 bilhão, o prazo para apostar e o horário oficial do sorteio no dia 31 de dezembro

A Mega da Virada 2025 já começou a movimentar as lotéricas de todo o país. Este ano, o concurso especial da Caixa Econômica Federal estima um prêmio de R$ 1 bilhão, o maior valor já oferecido na história das loterias brasileiras. As apostas estão abertas desde 1º de novembro e podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro, data em que também ocorre o sorteio, marcado para as 22h.

Além da escolha aleatória das dezenas, prática comum entre muitos apostadores, há quem recorra a estatísticas na tentativa de aumentar a sorte. Um dos critérios mais usados é observar os números que mais apareceram ao longo das edições anteriores da Mega da Virada, mesmo sem qualquer garantia de que o histórico influencie o resultado.

Os números que mais saíram na Mega da Virada

Levantamento da Caixa Econômica Federal mostra que o número 10 é o mais recorrente na história da Mega da Virada, tendo sido sorteado cinco vezes desde a criação do concurso. Na sequência aparecem as dezenas 5 e 33, que já saíram em quatro edições.

Outros números também figuram com frequência entre os resultados anteriores, formando uma lista variada de dezenas que já apareceram duas ou três vezes ao longo dos anos. Apesar disso, a Caixa reforça que todos os números têm a mesma probabilidade de serem sorteados, independentemente do histórico.





Como apostar na Mega da Virada 2025

Os jogos podem ser feitos pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo site oficial das Loterias Caixa, nas casas lotéricas de todo o país ou, no caso de clientes do banco, pelo internet banking. O apostador pode marcar de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante ou optar pela Surpresinha, quando o sistema escolhe as dezenas automaticamente.

Também é possível participar por meio de bolões. O próprio volante permite formar um grupo, e as lotéricas oferecem cotas de bolões organizados, com a possibilidade de cobrança de uma taxa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Quanto custa jogar e quais são as chances

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e é a opção mais acessível. À medida que o apostador escolhe mais números, o valor da aposta aumenta consideravelmente. Um jogo com 20 dezenas, por exemplo, custa R$ 232.560.

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Com a aposta mínima, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa. Já com 20 números, a chance sobe para uma em 1.292.

Um prêmio que não acumula

Diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é distribuído para os acertadores da faixa seguinte, e assim sucessivamente, garantindo que todo o valor seja pago.

O montante do prêmio é formado principalmente pela arrecadação das apostas do próprio concurso, além de valores acumulados ao longo do ano em outros sorteios da Caixa.

Onde conferir o resultado e como resgatar

O sorteio é realizado em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook. Após o concurso, os números sorteados e o rateio do prêmio ficam disponíveis no site da instituição.

Os prêmios podem ser resgatados nas agências da Caixa. Valores a partir de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apresentação do ganhador. É necessário apresentar o bilhete premiado ou comprovante da aposta, além de documento com foto e CPF. A Caixa recomenda que o vencedor identifique o bilhete no verso antes de sair de casa. O prazo para resgate é de 90 dias; após esse período, o valor é repassado ao Fies.

A expectativa de R$ 1 bilhão supera todos os concursos anteriores. Até hoje, o maior prêmio foi o de 2024, que pagou R$ 635,4 milhões. Desde então, a Mega da Virada vem quebrando recordes sucessivos, consolidando-se como o sorteio mais aguardado do calendário das loterias brasileiras.

Veja também