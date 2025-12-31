A- A+

LOTERIA Mega da Virada 2025: Veja passo a passo de como jogar online e pelo aplicativo Prêmio está estimado em R$ 540 milhões e será sorteado na noite do dia 31 de dezembro

Faltam apenas algumas horas para o sorteio da Mega da Virada 2025 que terá o prêmio recorde de R$ 1 bilhão.

Quem quiser jogar e concorrer ao valor bilionário tem três possibilidades de realizar a aposta: nas lotéricas, pela internet ou no app oficial da Caixa Econômica Federal.

Como jogar na Mega da Virada 2025?

No método mais comum, o apostador deve ir até uma casa lotérica credenciada e fazer a aposta em um dos guichês de atendimento, método mais utilizado entre os apostadores.

Como jogar na Mega-Sena da Virada online passo a passo:

Passo 1. Outra possibilidade é fazer a aposta pelo site da instituição. Para isso, é preciso fazer um login no site, após preencher um cadastro com dados pessoais.



Passo 2. Em seguida, o apostador seleciona o produto "Mega da Virada" e preenche o volante virtual (também há a possibilidade do preenchimento aleatório pelo próprio sistema e da compra de cotas em bolões) com a quantidade de números desejada. Na mesma página, também é possível selecionar a modalidade Surpresinha, na qual os números são escolhidos aleatóriamente e só são revelados após o pagamento.



Passo 3. Após selecionar o produto desejado, é preciso ir até a área de "Carrinho", localizada no canto superior direito do site, para conferir a aposta reservada.



Passo 4. Por fim, basta finalizar o pagamento, que pode ser feito com cartão de crédito ou Pix.

Como jogar na Mega-Sena da Virada pelo celular passo a passo:

Os apostadores também podem optar por utilizar o aplicativo do banco, disponíveis para sistemas operacionais Android e iOS. O procedimento é similar às apostas feitas pela internet. Vale destacar que, para fazer a aposta, é necessário que a pessoa tenha mais de 18 anos.

Passo 1. Busque o aplicativo da Loterias CAIXA na PlayStore (smartphone Android) e na AppStore (IOS) no celular ou no tablet. Baixe e instale gratuitamente.



Passo 2. Cadastre-se ou faça login no aplicativo com seus dados pessoais.



Passo 3. Selecione a opção de apostar na Mega da Virada.



Passo 4. Logo após, preencha o volante da Mega da Virada e escolha os números que deseja apostar (esquerda). Assim como no site, também é possível apostar sem escolher números ou na modalidade Surpresinha (direita).



Passo 5. Após selecionar os produtos, vá até o carrinho de apostas, localizado no canto inferior esquerdo da tela.



Passo 6. finalize a aposta realizando o pagamento via cartão de crédito ou Pix.



Mais informações sobre a Mega da Virada 2025

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto presencialmente quanto pela internet.A aposta mínima da Mega-Sena, válida também para a Mega da Virada, custa R$ 6. Nessa modalidade, o jogador escolhe seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante. A probabilidade de acertar os seis números é de uma em pouco mais de 50 milhões.

Para quem decide marcar mais números, as chances de ganhar aumentam, mas o valor da aposta sobe de forma significativa. Ao escolher sete dezenas, por exemplo, o custo passa para R$ 42, e a chance de acerto melhora para uma em cerca de 7,1 milhões.

