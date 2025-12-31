Qua, 31 de Dezembro

LOTERIA

Mega da Virada 2025: Veja passo a passo de como jogar online e pelo aplicativo

Prêmio está estimado em R$ 540 milhões e será sorteado na noite do dia 31 de dezembro

Apostas da Mega da Virada podem ser feitas também pela internet ou aplicativoApostas da Mega da Virada podem ser feitas também pela internet ou aplicativo - Foto: Freepik

Faltam apenas algumas horas para o sorteio da Mega da Virada 2025 que terá o prêmio recorde de R$ 1 bilhão.

Quem quiser jogar e concorrer ao valor bilionário tem três possibilidades de realizar a aposta: nas lotéricas, pela internet ou no app oficial da Caixa Econômica Federal.

Como jogar na Mega da Virada 2025?
No método mais comum, o apostador deve ir até uma casa lotérica credenciada e fazer a aposta em um dos guichês de atendimento, método mais utilizado entre os apostadores.

Como jogar na Mega-Sena da Virada online passo a passo:
Passo 1. Outra possibilidade é fazer a aposta pelo site da instituição. Para isso, é preciso fazer um login no site, após preencher um cadastro com dados pessoais.


Passo 2. Em seguida, o apostador seleciona o produto "Mega da Virada" e preenche o volante virtual (também há a possibilidade do preenchimento aleatório pelo próprio sistema e da compra de cotas em bolões) com a quantidade de números desejada. Na mesma página, também é possível selecionar a modalidade Surpresinha, na qual os números são escolhidos aleatóriamente e só são revelados após o pagamento.


Passo 3. Após selecionar o produto desejado, é preciso ir até a área de "Carrinho", localizada no canto superior direito do site, para conferir a aposta reservada.


Passo 4. Por fim, basta finalizar o pagamento, que pode ser feito com cartão de crédito ou Pix.

Como jogar na Mega-Sena da Virada pelo celular passo a passo:

Os apostadores também podem optar por utilizar o aplicativo do banco, disponíveis para sistemas operacionais Android e iOS. O procedimento é similar às apostas feitas pela internet. Vale destacar que, para fazer a aposta, é necessário que a pessoa tenha mais de 18 anos.

Passo 1. Busque o aplicativo da Loterias CAIXA na PlayStore (smartphone Android) e na AppStore (IOS) no celular ou no tablet. Baixe e instale gratuitamente.


Passo 2. Cadastre-se ou faça login no aplicativo com seus dados pessoais.


Passo 3. Selecione a opção de apostar na Mega da Virada.


Passo 4. Logo após, preencha o volante da Mega da Virada e escolha os números que deseja apostar (esquerda). Assim como no site, também é possível apostar sem escolher números ou na modalidade Surpresinha (direita).


Passo 5. Após selecionar os produtos, vá até o carrinho de apostas, localizado no canto inferior esquerdo da tela.


Passo 6. finalize a aposta realizando o pagamento via cartão de crédito ou Pix.


Mais informações sobre a Mega da Virada 2025
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto presencialmente quanto pela internet.A aposta mínima da Mega-Sena, válida também para a Mega da Virada, custa R$ 6. Nessa modalidade, o jogador escolhe seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante. A probabilidade de acertar os seis números é de uma em pouco mais de 50 milhões.

Para quem decide marcar mais números, as chances de ganhar aumentam, mas o valor da aposta sobe de forma significativa. Ao escolher sete dezenas, por exemplo, o custo passa para R$ 42, e a chance de acerto melhora para uma em cerca de 7,1 milhões.

