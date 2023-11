A- A+

BRASIL Mega da Virada: a história do menino de 10 anos que acertou as dezenas, mas não levou o prêmio Na época, a promotora de vendas Linda Inês, moradora de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, contou que tentou registrar bilhete pela internet, mas já era tarde

Em 2022, a promotora de vendas Linda Inês, moradora da cidade de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, viveu momentos dignos de um roteiro cinematográfico. É que o filho dela, Pedro Henrique, que na época tinha 10 anos, acertou as seis dezenas da Mega da Virada. No entanto, a mãe não chegou a registrar a aposta em nenhuma casa lotérica.

A mulher contou, na época, que começou a chorar quando viu os números sorteados.

— Ninguém merece passar pelo que a gente está passando. Como eu ia imaginar que uma criança faria uma aposta vencedora? — disse Linda ao Globo.

Segundo a promotora de vendas, ela havia sonhado que ganhava na Mega da Virada e chorava de emoção com o bilhete nas mãos. Os números, porém, não foram revelados nesse sonho. Linda, então, fez dois jogos sozinha. No sábado, um tio de Pedro deu a ele alguns talões de apostas em branco. A criança gostou da ideia de poder concorrer ao prêmio já que, se ganhasse, poderia comprar uma tela nova para seu celular. Quando chegou do trabalho, recebeu os bilhetes do menino.

Linda viu que o filho havia marcado números em sequência, como 01, 02, 03, 04, 05 e 06, e o orientou a escolher dezenas variadas. Pedro assim o fez e, num dos bilhetes, marcou 04, 05, 10, 34, 58 e 59, os números que seriam sorteados na noite de 31 de dezembro, momento em que mãe e filho sofreram juntos.

— Ele havia insistido para eu fazer as apostas. Me cobrou. E num momento em que ele estava ansioso, disse que havia apostado. Então, quando ele viu os números dele, me abraçou emocionado. Caiu no choro. E eu tive que dizer que não tinha feito a aposta — contou a promotora de vendas.



Já Pedro disse que voltaria a apostar na Mega da Virada deste ano. Mas afirmou que, dessa vez, vai acompanhar a mãe até a lotérica, para ter certeza de que ela fará a aposta:

— Vou fazer isso.

Cinco apostas ganharam o maio prêmio da Mega da Virada em 2022: R$ 541.969.966,29. O prêmio era considerado o maior da história, mas foi superado pelo deste ano: R$ 550 milhões. As apostas vencedoras na última edição eram das cidades de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP). Um dos ganhadores apostou pela internet.

Mega da Virada 2023

Com o prêmio estimado em R$ 550 milhões, o maior da história da Mega-Sena, as apostas para a Mega da Virada já podem ser feitas. O concurso 2670 será sorteado pela Caixa Econômica em 31 de dezembro, e o valor de um jogo simples, marcando seis dezenas, é de R$ 5. No entanto, a premiação não acumula.

