LOTERIAS Mega da Virada arrecada R$ 3,05 bi, e Caixa vai repassar R$ 1,1 bi para programas do governo Prêmio de R$ 1,09 bilhão gerou intenso movimento nos canais do banco e obrigou a instituição a adiar o sorteio

A arrecadação recorde da Mega da Virada 2025, de R$ 3,05 bilhões, vai ajudar a turbinar os programas do governo federal. A Caixa Loterias, braço da instituição responsável pelos jogos, vai repassar R$ 1,1 bilhão às ações sociais somente através desse concurso.

Serão beneficiadas áreas de esporte, cultura, seguridade social e segurança pública.

A Mega da Virada 2025 fez seis novos milionários. Cada aposta recebeu R$ 181,8 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.955 da Mega Sena foram 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59. Dos ganhadores, três apostas foram realizadas em Unidades Lotéricas de Ponta Porã (MS), João Pessoa (PB), Franco da Rocha (SP), as outras três apostas foram realizadas no canaleletrônica.

O prêmio de R$ 1,09 bilhão gerou intenso movimento nos canais do banco e obrigou a Caixa a adiar o sorteio, programado para a noite do dia 31 de dezembro, para a manhã do primeiro dia de 2026. Foram ao todo 112 milhões de apostas, sendo mais de 30 milhões, no último dia do ano.

Arrecadação total

R$ 3,05 bilhões

Áreas beneficiadas

Seguridade Social: R$ 528 milhões



R$ 528 milhões Segurança pública: R$ 299 milhões



R$ 299 milhões Esporte: R$ 215 milhões



R$ 215 milhões Cultura: R$ 88 milhões

