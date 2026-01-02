Mega da Virada arrecada R$ 3,05 bi, e Caixa vai repassar R$ 1,1 bi para programas do governo
Prêmio de R$ 1,09 bilhão gerou intenso movimento nos canais do banco e obrigou a instituição a adiar o sorteio
A arrecadação recorde da Mega da Virada 2025, de R$ 3,05 bilhões, vai ajudar a turbinar os programas do governo federal. A Caixa Loterias, braço da instituição responsável pelos jogos, vai repassar R$ 1,1 bilhão às ações sociais somente através desse concurso.
Serão beneficiadas áreas de esporte, cultura, seguridade social e segurança pública.
A Mega da Virada 2025 fez seis novos milionários. Cada aposta recebeu R$ 181,8 milhões.
Os números sorteados no concurso 2.955 da Mega Sena foram 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59. Dos ganhadores, três apostas foram realizadas em Unidades Lotéricas de Ponta Porã (MS), João Pessoa (PB), Franco da Rocha (SP), as outras três apostas foram realizadas no canaleletrônica.
O prêmio de R$ 1,09 bilhão gerou intenso movimento nos canais do banco e obrigou a Caixa a adiar o sorteio, programado para a noite do dia 31 de dezembro, para a manhã do primeiro dia de 2026. Foram ao todo 112 milhões de apostas, sendo mais de 30 milhões, no último dia do ano.
Arrecadação total
R$ 3,05 bilhões
Áreas beneficiadas
- Seguridade Social: R$ 528 milhões
- Segurança pública: R$ 299 milhões
- Esporte: R$ 215 milhões
- Cultura: R$ 88 milhões