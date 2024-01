A- A+

Loteria Cinco apostas acertam as dezenas da Mega da Virada; uma delas foi feita no Nordeste Cada uma vai ganhar mais de R$ 117 milhões

Cinco apostas, uma delas do Nordeste, acertaram as seis dezenas da Mega da Virada deste ano, que teve prêmio recorde no País de mais de R$ 588,8 milhões. O sorteio foi realizado na noite deste domingo (31).



Cada aposta vencedora ganhará a bolada de R$ 117.778.204,25 milhões.



Uma aposta foi feita em canal eletrônico e as demais foram nas seguintes cidades: Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ipira (SC).

O prêmio, se colocado inteiramente na poupança, pode render R$ 50 milhões por ano, o que corresponde a cerca de R$ 4 milhões por mês.



Quina

Um total de 1.996 apostas acertou a quina da Mega da Virada, e cada uma vai levar R$ R$ 70.083,58.



Já 164.379 apostas acertaram a quadra - cada um recebe R$ R$ 1.215,71.

