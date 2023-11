A- A+

JÁ IMAGINOU? Mega da Virada: começam nesta segunda apostas para prêmio de R$ 550 milhões, o maior da história As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada

As apostas para a Mega da Virada podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (13). O concurso especial da Mega-Sena, de número 2.670, vai pagar o prêmio estimado de R$ 550 milhões, o maior já anunciado pelas Loterias Caixa. O sorteio será realizado na noite de 31 de dezembro, por volta das 20h30.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com o acerto de cinco números, e assim por diante.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada somente nos canais oficiais das Loterias Caixa: as mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil, o portal Loterias Caixa, o app Loterias Caixa, além do internet banking, exclusivo para a Mega-Sena e correntistas da Caixa.

Para jogar na Mega da Virada, é só marcar de seis a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha.

O valor da aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

De acordo com a Caixa, R$ 99.742.915,80 já estão acumulados para a Mega da Virada. No ano passado, cinco apostas dividiram R$ 541 milhões.

Bolão

O apostador também pode aumentar as chances de ganhar realizando apostas em grupo por meio do Bolão Caixa. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15.

Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6. É possível realizar um bolão de no mínimo dois e no máximo 100 cotas. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

