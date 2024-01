A- A+

LOTERIA Mega da Virada: Como é Ipira, pequena cidade com 4,5 mil habitantes onde aposta ganhou prêmio máximo Recompensa no valor de R$ 117 milhões é cinco vezes maior que último orçamento anual do município de Santa Catarina

Uma aposta de Ipira, uma cidade com 4,5 mil habitantes no Oeste de Santa Catarina, foi uma das cinco que acertaram os seis números da Mega da Virada 2023. Neste ano, o prêmio principal pagou R$ 117.778.204,25 a cada ganhador, um valor cinco vezes maior que o orçamento da prefeitura do município catarinense em 2023.

No último ano, a pequena Ipira aprovou um montante de arrecadação e despesa anual de R$ 23,4 milhões, conforme o portal da Prefeitura Municipal de Ipira. Caso o vencedor decidisse dividir o dinheiro da aposta entre todos os habitantes da cidade, cada um poderia levar para casa aproximadamente R$ 26 mil.

O município, emancipado em 1963, tem 153 quilômetros quadrados de extensão, um tamanho 10 vezes menor que a cidade de São Paulo. Ainda em relação à capital paulista, a população de Ipira é menor que a do edifício Copan, prédio desenhado por Oscar Niemeyer que abriga 5 mil moradores no centro paulistano.

De acordo com a prefeitura, Ipira conta com mais pessoas vivendo na área rural, que acumula 2.521 habitantes, do que na área urbana, com 2.231 moradores. Com nome originário do tupi-guarani — "i" significa água e "pyra" é peixe — e fundadores colonos de origem gaúcha, a cidade tem 1.180 domicílios.



Resultado da Mega da Virada

O sorteio ocorreu neste domingo (31), às 20h30, em São Paulo, e o prêmio total foi de R$ 588.891.021, o maior na história desse concurso especial.

Ademais à aposta de Ipira, os seis números vencedores foram acertados também por apostadores de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e uma aposta realizada por meio eletrônico.

Além dos grandes ganhadores, outras 1.996 apostas acertaram cinco números, garantindo um prêmio de R$ 70.083,58 cada.

Outras 164.379 apostas marcaram quatro números sorteados, recebendo R$ 1.215,71 cada.

Os números sorteados foram: 24, 56, 33, 48, 21 e 41.

