Prêmio recorde Mega da Virada: confira as dezenas sorteadas; prêmio é recorde no País, de mais de R$ 588,8 milhões O valor exato do prêmio é R$ 588.891.021,22.

Com prêmio recorde estimado R$ 588,8 milhões no Brasil, a Mega da Virada deste ano teve as dezenas sorteadas na noite deste domingo (31). O sorteio foi realizado no auditório da Caixa Econômica Federal e transmitido ao vivo.



As dezenas sorteadas foram: 21, 24, 33, 41, 48 e 56.



O valor exato do prêmio é R$ 588.891.021,22.



O prêmio não acumula - isso significa que, se nenhuma aposta acertar as seis dezenas, o valor fica para aquela que acertar cinco números.



O prêmio, se colocado inteiramente na poupança, pode render R$ 50 milhões por ano, o que corresponde a cerca de R$ 4 milhões por mês.



A Caixa ainda não divulgou quantas apostas ganharam.



O sorteio da Mega da Virada, que é o de número 2.670, foi realizado com a presença de auditores da Caixa e do Ministério da Fazenda.

