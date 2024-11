Mega da Virada de R$ 600 milhões: saiba como apostar e quanto pode render na poupança

A- A+

A Mega da Virada 2024 promete pagar um prêmio recorde nesta edição. Com as apostas abertas desde o dia 11 de novembro, o vencedor levará o valor de, pelo menos, R$ 600 milhões. O concurso 2.810 vai ser sorteado em 31 de dezembro, a partir das 20h. Os lances poderão ser feitos online, pelo celular ou computador, ou nas lotéricas.



Aplicado na poupança, o prêmio renderia R$ 3,4 milhões ao mês.

Como jogar online na Mega da Virada

Os clientes da Caixa Econômica Federal têm a comodidade de realizar apostas simples por um custo de R$ 5. Já aqueles que não possuem conta no banco, a opção online de apostas está disponível, mas o valor mínimo para participação é de R$ 30.

Para quem prefere não escolher números específicos, o site disponibiliza uma opção de "surpresinhas", que inclui seis jogos pelo valor de R$ 30,00. Nessa modalidade, o sistema escolhe aleatoriamente os números, mas antes de confirmar a aposta, é possível visualizar as dezenas selecionadas. Mas, claro, o portal também oferece a alternativa de o participante escolher seus próprios números. Importante ressaltar que há um limite diário para as apostas, fixado em R$ 531,00.

Veja o passo a passo de como apostar on-line:

1) Acesse o Mega da Virada no site Loterias Caixa (loteriasonline.caixa.gov.br) por meio da seção "Todos os produtos". Em seguida, clique em "Aposte Agora"

2) Na seção "Preencha sua aposta", escolha os números que deseja apostar.

3) Se preferir, desça a tela e opte por "Surpresinha", onde o sistema selecionará números aleatórios para sua aposta. Ao concluir, clique em "Colocar no carrinho".

4) Após realizar apostas no valor mínimo de R$ 30, clique no botão "Ir para pagamento".

5) Realize o login com sua Conta Caixa, inserindo CPF e senha.

6) Depois de fazer o login, marque a caixa de seleção e clique no botão "Aceitar Termos de Uso".

Como fazer as apostas online da Mega da Virada pelo aplicativo?

O aplicativo “Loterias Caixa” segue a mesma lógica, com a diferença que é preciso baixar o app na Play Store ou no App Store. O pagamento é realizado com cartão de crédito.

Também é possível apostar online na Mega da Virada pelo internet banking; veja

Através do internet banking da Caixa, é viável realizar a aposta simples, com um custo de R$ 5,00. Para isso, basta escolher o concurso desejado e indicar a quantidade de números a serem apostados, variando de seis a nove.

Em 2023, a Mega da Virada estimou pagar R$ 570 milhões, mas o prêmio saltou para R$ 588,8 milhões e foi dividido entre cinco apostas. Com o mesmo panorama, o valor deste ano também pode aumentar de acordo com a demanda.

Na Mega da Virada o prêmio não acumula. Se não houver acertador para as seis dezenas sorteadas, o montante é pago a quem acertar a quina. Da mesma forma, se não houver vencedores, considera-se ganhador quem fizer a quadra.

A aposta simples, com 6 números, custa R$ 5,00 e deve ser realizada com o volante específico da Mega da Virada nos canais oficiais das Loterias CAIXA — em mais de 13 mil lotéricas CAIXA pelo Brasil, no portal Loterias CAIXA, no aplicativo Loterias CAIXA (para iOS e Android) e pelo Internet Banking CAIXA, exclusivo para correntistas.

Veja também

Imposto de Renda Pacheco e Lira dizem que mexida no IR vai depender de 'condições fiscais'