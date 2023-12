Mega da Virada: estipulado em R$ 570 milhões, prêmio nunca teve ganhador único; relembre

A- A+

O tradicional sorteio da Mega-Sena da Virada é realizado desde 2009, e desde então, nunca teve um ganhador único. Foram 14 edições com pelo menos duas pessoas sempre dividindo o prêmio, e, em 2018, a loteria chegou a contar com 52 vencedores — que ficaram com "apenas" R$ 5,8 milhões.

O concurso especial, que ocorre em 31 de dezembro de todos os anos, terá valor recorde estimado em R$ 550 milhões. O sorteio está marcado para às 20h e as apostas podem ser feitas até 17h do último dia do ano.

Os dois sorteados de 2021 foram os que mais conseguiram faturar com o prêmio: R$ 189.062.363,74 para cada um. No último ano, a Mega-Sena da Virada contou com cinco ganhadores, que dividiram os R$ 541.969.966,29.

Veja a lista com os prêmios:

A edição deste ano será no concurso 2.670 da loteria. O prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Caso não haja apostas ganhadoras na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (aqueles que acertaram cinco dezenas) e assim por diante.

