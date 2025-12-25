A- A+

Mega da Virada: famosos como Madonna, André Marques e George Clooney já ganharam na loteria Maioria dos prêmios foram doados às instituições de caridade

Está chegando a hora do sorteio mais aguardado do ano. E dessa vez, com prêmio recorde de R$ 1 bilhão.

No próximo dia 31, véspera de Ano Novo, a Caixa Econômica Federal realizará o tão esperado sorteio da Mega-Sena da Virada, que teve o seu prêmio aumentado pela entidade, isolando ainda mais o valor como o mais alto da história do país.

Dos anônimos aos famosos, milhões de brasileiros fazem uma “fezinha” na expectativa de ficar com a bolada. Algumas celebridades, inclusive, já tiveram a oportunidade de levar um prêmio para casa. O Globo listou alguns deles.

Madonna

Mesmo sendo considerada a “rainha do pop”, Madonna aproveitou uma viagem pela Itália, em 2012, para fazer uma aposta. E ganhou. Os 120 mil euros da loteria SuperEnalotto foram doados para projetos educativos no Malawi, onde mantém a fundação “Raising Malawi”.

E esta não foi a primeira vez que ela ganhou um prêmio. Em 2011, enquanto estava na Itália para participar do Festival de Cinema de Veneza, Madonna comprou vários tickets da mesma loteria e também ganhou.

O valor não foi divulgado, mas também seguiu para projetos de caridade no Malawi, país nativo de seus dois filhos adotivos, David Banda e Mercy James.

André Marques

Logo em sua estreia no comando do programa “Mais Você”, na TV Globo, durante as férias de Ana Maria Braga, o apresentador André Marques acabou dividindo com os espectadores que também é uma pessoa de sorte. Sua companheira no programa, Cissa Guimarães, entregou que André ganhou na quina da Mega-Sena da Virada em 2015. Na ocasião, a quina pagou R$ 19.764,32 para dada ganhador.

Tom Zé

A família do baiano Tom Zé, um dos ícones do movimento tropicalista, enriqueceu graças ao prêmio em uma loteria da época. O dinheiro permitiu ao músico mudar-se para Salvador, na adolescência, para estudar.

George Clooney

Assim como Madonna, o americano foi vencedor da SuperEnalotto. Em 2010, ele comprou mil bilhetes da loteria italiana e conseguiu ser contemplado no sorteio. Todo o valor ganho foi doado às vítimas de um terremoto que havia atingido o Haiti.

Raoni Carneiro

O ator e diretor Raoni Carneiro se inspirou na ficção para fazer uma aposta. Em 2011, ele participou da novela “Aquele beijo”, na TV Globo, como Sebastião, um jovem com pinta de garanhão que ganha na loteria. Diferente do personagem, no entanto, o ator não recebeu um grande valor. Na época, ele comentou que o prêmio da quadra foi baixo e que gastou tudo “na farra com os amigos”.

Paula Leite, ex-BBB

A ex-BBB Paulinha não ganhou o reality show, mas levou R$ 27 mil na quina da Mega da Virada de 2013. No Facebook, ela chegou a compartilhar uma foto com o bilhete premiado.

“Uma quase milionária. Acertei 5 números na mega da virada hihihi, só faltou o número 14, justo ele que é o número do meu niver e meu número da sorte :) Adorei”, escreveu, na ocasião.

Damon Lindelof

Damon Lindelof é roteirista e produtor de TV americano, com trabalhos como a série “Lost”. E é daí que veio sua sorte no jogo. Na trama, números enigmáticos levaram um dos personagens à fortuna. Damon, um dos criadores da trama, resolveu apostar na loteria com os mesmos números: 4, 8, 15, 16, 23 e 42. Ele recebeu apenas 150 dólares, junto com outros 26 mil americanos que apostaram nos mesmos números em 2011.

