Loterias Mega da Virada: prêmio bilionário é sorteado após adiamento por recorde de apostas; veja os números Sorteio precisou ser adiado para esta quinta (1º) devido à instabilidade do sistema diante do recorde de apostas

O maior prêmio da história da Mega da Virada - que somou um total confirmado de R$ 1,09 bilhão (R$ 1.091.357,286,52) - foi sorteado, na manhã desta quinta (1º), pelas Loterias Caixa. O sorteio, que seria realizado na noite de quarta (31), precisou ser adiado devido à instabilidade do sistema diante do recorde de apostas.



As seis dezenas sorteadas foram 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.

A Mega da Virada nunca teve um ganhador único, desde a sua criação em 2009. Ano passado, por exemplo, oito apostas dividiram o prêmio de R$ 635,4 milhões.

Por ser um sorteio especial, a Mega da Virada não acumula. O apostador tem até 90 dias para retirar o prêmio em caso de acertar quatro, cinco ou seis dezenas.

Adiamento

O sorteio da Mega da Virada, tradicionalmente realizado na véspera de Ano Novo, precisou ser adiado para esta quinta (1º), às 10h, com transmissão pelas redes sociais da Caixa, no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.



A Caixa Econômica Federal informou que o adiamento aconteceu pois o prêmio recorde, agora confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão, gerou um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.

