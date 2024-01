A- A+

R$ 588,8 MILHÕES Mega da Virada: prêmio compra casa mais cara do país, ilhas e carro mais caro do mundo; veja lista Dezenas da loteria recorde foram sorteadas na noite deste domingo

A tão aguardada Mega da Virada de 2023 foi sorteada. O prêmio foi de R$ 588,8 milhões, o maior da história da loteria brasileira. E como não faltam pessoas que, antes de jogarem, já traçavam os planos do que fariam com a bolada, há opções interessantes que vão desde a casa mais cara do Brasil até joias com valores bem salgados.

Antes de pensar em maneiras de gastar a fortuna, no entanto, vale lembrar que desde que começou a ser sorteada, em 2009, a Mega-Sena especial de ano-novo nunca premiou um único ganhador. Das 13 edições até o momento, pelo menos duas pessoas sempre dividiram o prêmio — que chegou a ter 52 vencedores em 2018, colocando “apenas” R$ 5,8 milhões no bolso dos sortudos. O maior prêmio individual aconteceu em 2021, quando dois apostadores acertaram as seis dezenas e ganharam R$ 189 milhões.

Como é difícil, mas não impossível, veja o que dá para comprar com o prêmio cheio de R$ 588,8 milhões:

Mansão mais cara do Brasil

Anunciado desde 2019, o já famoso palacete do Jardim Pernambuco, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, é figura carimbada nas possibilidades para usar o dinheiro da Mega da Virada. A construção em estilo inglês conta com seis suítes, 18 banheiros, 15 vagas de garagem, salas de estar, jantar, música e reunião, biblioteca, sauna, área de lazer com churrasqueira e piscina semiolímpica, além de heliponto no jardim com projeto paisagístico de Burle Marx. Tudo isso sai pela bagatela de R$ 220 milhões, fora o custo para manter uma propriedade como essa, como IPTU, luz, água, condomínio…

Carro mais caro do mundo

Com o que sobrou do dinheiro da mansão, dá para seguir os passos do jogador Mauro Icardi, do time turco Galatasaray, e encomendar um modelo de luxo Rolls Royce Boat Tail, que com adicionais e detalhes feitos à mão, pode chegar a custar R$ 123 milhões, aproximadamente. Mas é preciso ter calma: a customização pode demorar até quatro anos para ser finalizada, de acordo com a mídia especializada.

O automóvel é inspirado no universo náutico. Com 5,7 metros, a parte traseira lembra um luxuoso barco com rodas. O Boat Tail tem motor V12 de 6,7 litros, que produz até 600 cavalos de potência.

Joias

Infelizmente, não dá para comprar o “Hope Diamond”, o “diamante azul da coroa”. Com 45,52 quilates, a peça é avaliada em mais de R$ 1 bilhão, assim como o “Heritage in Bloom”, uma peça composta por 383,4 quilates de pedras preciosas, incluindo diamantes brancos, rosas e verdes.

Mas há opções mais em conta. O “Pink Star”, por exemplo, foi vendido por R$ 350 milhões em um leilão em 2017. A “Lua Azul de Josephine” também cabe no orçamento e saiu por RS 238 milhões.

Para os mais “exuberantes”, ainda há o broche de pavão, da Graff Diamonds. Avaliada em R$ 490 milhões, a joia é composta por 1.305 pedras preciosas, incluindo diamantes, safiras, esmeraldas e rubis.

Ilhas particulares

Só no Rio de Janeiro, há opções que vão de R$ 20 milhões a R$ 75 milhões, aproximadamente. Mas é preciso ter contatos, pois a maioria delas não estão publicamente disponíveis para venda — a discrição e a privacidade são muito valorizadas nesse mercado, e algumas propriedades podem ser oferecidas apenas a compradores pré-selecionados ou mediante solicitação, de acordo com Frederic Cockenpo, CEO da agência imobiliária de luxo WhereInRio.

Uma das opções é o “paraíso dos famosos”, em Angra dos Reis. Por R$ 74 milhões, dá para comprar o local intitulado “Ilha do Japão”, que só pode ser visitado por barco ou helicóptero e já acomodou celebridades como Bruna Marquezine, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

A propriedade é autossustentável e abriga até dez hóspedes. Com área total de 2,5 mil metros quadrados, além da praia privativa, ela dispõe de uma casa principal com suítes master e king, outros três bangalôs, terraço com sala de jantar e churrasqueira, uma área de piscina cercada por um deck, uma jacuzzi para oito pessoas e um heliporto.

Outra opção é a Ilha do Maná, colocada à venda por R$ 20 milhões. O local tem casa principal com terraço, quatro bangalôs divididos por uma sala com bar, churrasqueira, piscina natural com água doce escavada na rocha e ponte para heliporto e atracadouro.

