DINHEIRO Mega da Virada: prêmio individual corresponde a menos de dois meses do salário de Neymar; entenda Cada ganhador da Mega-Sena especial ficou com R$ 117.778.204,25

Cinco apostas venceram a tão aguardada Mega da Virada de 2023. Cada ganhador ficou com o prêmio de R$ 117.778.204,25, e o sorteio continuou sem ter um ganhador único. Cobiçado, o valor do prêmio pode nunca ser acumulado na vida da maioria da população, mas representa o ganho de poucos dias de algumas pessoas, como o brasileiro mais bem pago do futebol mundial: Neymar.

Neymar foi contratado para duas temporadas pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 320 milhões de euros, cerca de R$ 1,7 bilhão na atual cotação. Por dia, o ganho é equivalente a 437,7 mil euros por dia, aproximadamente R$ 2.349.397,29 — mesmo lesionado. O contrato ainda prevê um bônus de R$ 2,7 milhões para cada publicação nas redes sociais promovendo o turismo da Arábia Saudita.

Apenas com salários, o jogador acumula o que cada ganhador da Mega da Virada irá receber em apenas 50 dias. Com tanto dinheiro, ele pode comprar um 'Neyplex' a cada 9 dias, 3º jatinho mais caro e SAF de gigantes do Brasil.



Das 13 edições da Mega da Virada até o momento, pelo menos duas pessoas sempre dividiram o prêmio — que chegou a ter 52 vencedores em 2018, colocando “apenas” R$ 5,8 milhões no bolso dos sortudos. O maior prêmio individual aconteceu em 2021, quando dois apostadores acertaram as seis dezenas e ganharam R$ 189 milhões.

