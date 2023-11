A- A+

LOTERIA Mega da Virada: quais são as chances de ganhar prêmio de R$ 550 milhões? Entenda Edição especial da Mega Sena tem sorteio previsto para o dia 31 de dezembro

Com o prêmio estimado em R$ 550 milhões, o maior da história da Mega-Sena, as apostas para a Mega da Virada já podem ser feitas a partir desta segunda-feira. Assim, pelo valor de uma aposta simples, de R$ 5, é possível que algum brasileiro comece 2024 multimilionário. Mais quais são as chances disso acontecer?

A Mega-Sena sorteia seis números entre 1 e 60. Assim, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples, que permite escolher seis numerais, é de 1 em 50.063.860. As chances de um apostador acertar nessas condições é de 0,000002%.

Para aumentar as chances de ganhar só há uma alternativa: apostar mais. No entanto, isso implica em maiores gastos. Para apostar o máximo de números permitidos pela Caixa Econômica Federal em uma única aposta (20) precisa-se desembolsar R$ 193.800,00. Nesse caso, as chances de acertar são de um em 1.292.

O sorteio da Mega da Virada acontece no dia 31 de dezembro. A premiação não acumula. Em 2022, a Mega da Virada estimou pagar R$ 450 milhões, mas o prêmio aumentou para R$ 541,9 milhões e foi dividido entre cinco apostas.

Brasileiros deixam de resgatar prêmios

Ganhar na loteria é o sonho de muitos. Mas surpreendentemente, vários brasileiros que são sorteados acabam deixando o prêmio de lado. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, mais de R$ 326 milhões deixaram de ser resgatados por vencedores da loteria entre janeiro e agosto de 2023, o que corresponde a cerca de 60% do valor da Mega da Virada 2022, de R$ 541,9 milhões, o mais alto da história.

Pela lei, caso o vencedor não recolha o prêmio em até 90 dias, o valor é integralmente repassado ao Programa de Financiamento Estudantil (Fies), que ajuda a financiar a graduação de estudantes matriculados em instituições particulares de ensino superior. Em 2022, foram transferidos mais de R$ 400 milhões.

