PREMIAÇÃO Mega da Virada: quanto o vencedor vai ganhar por mês só investindo o prêmio? Cinco apostas dividiram o prêmio principal e, com R$ 117 milhões no bolso, é possível ter renda de quase R$ 1 milhão sem esforço, usando apenas aplicações conservadoras

Em todo fim de ano, só se fala na Mega da Virada, e a piada que todo mundo sempre escuta no escritório é: “Se eu ganhar na loteria, nunca mais venho trabalhar!”. Segundo a Caixa, o prêmio de R$ 588 milhões desse ano foi sorteado entre cinco ganhadores, que começam 2024 com o pé direito e R$ 117,78 milhões a mais no bolso.

Mas essa quantia realmente é suficiente para parar de trabalhar? Veja quanto renderia por mês o dinheiro aplicado em diferentes modalidades.

Poupança

Se o valor fosse totalmente aplicado em uma caderneta de poupança, renderia pouco mais de R$ 624 mil por mês.

CDB

Já no CDB, a 100% do CDI, o prêmio renderia cerca de R$ 923,5 mil por mês, livre de Imposto de Renda.

Tesouro Direto

No Tesouro Direto Selic, a Mega da Virada renderia R$ 941 mil por mês, livre de Imposto de Renda.

Ibovespa

Considerando a rentabilidade total do Ibovespa em 2023, índice que mede o desempenho médio das principais ações negociadas na bolsa, e dividindo esse valor pelo número de meses, o montante de R$ 117,78 milhões teria rendido R$ 1,8 milhão por mês no ano passado, livre de Imposto de Renda.

No entanto Marcos Milan, professor da FIA Business School, ressalta que, no caso da renda variável, rentabilidade passada não é garantia de lucro no futuro. Em 2022, a rentabilidade total teria sido de R$ 383,1 mil por mês, menor do que o lucro da poupança.

Por outro lado, pensando na rentabilidade de ações específicas, se o montante estivesse totalmente aplicado em ações da Petrobras, por exemplo, teria rendido R$ 3,42 milhões por mês, livre de Imposto de Renda, considerando os dividendos e a valorização das ações em 2023.

Mas se estivesse alocado em ações da Vale, segundo Milan, o investidor não teria tido uma rentabilidade significativa.

O ideal é diversificar

Afinal, dá para parar de trabalhar? Sim. Milan aconselha que, ao aplicar o dinheiro, o importante é diversificar a carteira, considerando o que cada investidor busca. O especialista diz que, considerando um perfil conservador de investimentos, alocaria 20% dos R$ 117,78 milhões em renda variável, 30% em CDB e o restante em Tesouro Direto Selic, o que ele considera que renderia em torno de R$ 1,06 milhão ao mês.

— Todos esses ativos têm altíssima liquidez e podem ser considerados como reserva de emergência, mas o ideal é priorizar o Tesouro Selic, porque apesar de ele render só um pouco a mais do que o CDB, é um investimento mais seguro, já que você tem o governo como o seu devedor, que é mais difícil de “quebrar” do que um banco — ele diz.

— Deixaria a poupança de lado porque, apesar de ser um investimento livre de Imposto de Renda, ela rende menos do que CDB e Tesouro Selic e não tem rentabilidade diária. Para ter rentabilidade, o dinheiro precisa ficar na conta por pelo menos 30 dias.

