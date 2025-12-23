A- A+

loteria Mega da Virada: quanto rende investir R$ 1 bilhão nas principais aplicações? Levantamento compara ganhos na poupança, em CDBs, no Tesouro Selic e em fundos DI, considerando a taxa básica de juros em 15% ao ano

Durante o final do ano, é muito comum o surgimento de uma pergunta: O que você faria se fosse premiado na Mega da Virada? Além de viagens, mansões e muita comemoração, também estão entre as principais respostas o investimento do valor do sorteio em uma aplicação de renda fixa, onde a compensação mensal de R$ 1 bilhão, prêmio de 2025, pode chegar a dezenas de milhões de reais.

Um levantamento realizado a pedido da CNN Brasil pelo estrategista Michael Viriato, da Casa do Investidor, mostra quanto renderia esse valor nas principais modalidades de renda fixa, levando em conta o atual patamar da taxa Selic, em 15% ao ano.

De acordo com o estudo, a poupança apresenta o menor retorno entre as alternativas analisadas, tanto no curto quanto no longo prazo. Ainda assim, o ganho não é desprezível: em um mês, a aplicação renderia pouco mais de R$ 6,6 milhões; em 12 meses, o rendimento acumulado seria de aproximadamente R$ 81,7 milhões.





Entre as opções avaliadas, os CDBs de bancos médios surgem como a alternativa mais rentável, considerando uma remuneração equivalente a 110% do CDI. Nessa hipótese, o investimento de R$ 1 bilhão renderia cerca de R$ 10,2 milhões em apenas um mês e aproximadamente R$ 135 milhões ao longo de um ano.

O levantamento também compara os resultados de CDBs de grandes bancos, fundos DI e títulos públicos federais. No caso do Tesouro Direto, foi considerado o Tesouro Selic, título pós-fixado que acompanha a taxa básica de juros.

Quanto rende investir R$ 1 bilhão da Mega da Virada

Rendimentos na renda fixa:

Quanto rende investir R$ 1 bilhão na renda fixa

Produto Taxa de retorno (ao ano) Rendimento mensal Rendimento anual Poupança 8,17% R$ 6.651.581,30 R$ 81.700.000,00 CDB banco médio (110% do CDI) 13,52% R$ 10.182.688,76 R$ 135.217.500,00 CDB banco grande (90% do CDI) 11,06% R$ 8.433.434,13 R$ 110.632.500,00 Fundos DI (taxa de administração de 0,50%) 12,29% R$ 9.313.260,01 R$ 122.925.000,00 Tesouro Selic (taxa de custódia de 0,2%) 12,13% R$ 9.195.772,39 R$ 121.275.000,00

Fonte: Casa do Investidor e CNN Brasil



Segundo a simulação, todos os valores já consideram os rendimentos líquidos, com desconto do Imposto de Renda incidente sobre os ganhos — exceção feita à poupança, que é isenta de tributação. No caso dos fundos DI, foi considerada uma taxa de administração de 0,5%, enquanto, para o Tesouro Selic, a taxa de custódia adotada foi de 0,2%, embora esses custos possam variar conforme o produto e a corretora escolhida.

