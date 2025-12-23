Mega da Virada: quanto rende investir R$ 1 bilhão nas principais aplicações?
Levantamento compara ganhos na poupança, em CDBs, no Tesouro Selic e em fundos DI, considerando a taxa básica de juros em 15% ao ano
Durante o final do ano, é muito comum o surgimento de uma pergunta: O que você faria se fosse premiado na Mega da Virada? Além de viagens, mansões e muita comemoração, também estão entre as principais respostas o investimento do valor do sorteio em uma aplicação de renda fixa, onde a compensação mensal de R$ 1 bilhão, prêmio de 2025, pode chegar a dezenas de milhões de reais.
Um levantamento realizado a pedido da CNN Brasil pelo estrategista Michael Viriato, da Casa do Investidor, mostra quanto renderia esse valor nas principais modalidades de renda fixa, levando em conta o atual patamar da taxa Selic, em 15% ao ano.
De acordo com o estudo, a poupança apresenta o menor retorno entre as alternativas analisadas, tanto no curto quanto no longo prazo. Ainda assim, o ganho não é desprezível: em um mês, a aplicação renderia pouco mais de R$ 6,6 milhões; em 12 meses, o rendimento acumulado seria de aproximadamente R$ 81,7 milhões.
Entre as opções avaliadas, os CDBs de bancos médios surgem como a alternativa mais rentável, considerando uma remuneração equivalente a 110% do CDI. Nessa hipótese, o investimento de R$ 1 bilhão renderia cerca de R$ 10,2 milhões em apenas um mês e aproximadamente R$ 135 milhões ao longo de um ano.
O levantamento também compara os resultados de CDBs de grandes bancos, fundos DI e títulos públicos federais. No caso do Tesouro Direto, foi considerado o Tesouro Selic, título pós-fixado que acompanha a taxa básica de juros.
Rendimentos na renda fixa:
|Produto
|Taxa de retorno (ao ano)
|Rendimento mensal
|Rendimento anual
|Poupança
|8,17%
|R$ 6.651.581,30
|R$ 81.700.000,00
|CDB banco médio (110% do CDI)
|13,52%
|R$ 10.182.688,76
|R$ 135.217.500,00
|CDB banco grande (90% do CDI)
|11,06%
|R$ 8.433.434,13
|R$ 110.632.500,00
|Fundos DI (taxa de administração de 0,50%)
|12,29%
|R$ 9.313.260,01
|R$ 122.925.000,00
|Tesouro Selic (taxa de custódia de 0,2%)
|12,13%
|R$ 9.195.772,39
|R$ 121.275.000,00
Fonte: Casa do Investidor e CNN Brasil
Segundo a simulação, todos os valores já consideram os rendimentos líquidos, com desconto do Imposto de Renda incidente sobre os ganhos — exceção feita à poupança, que é isenta de tributação. No caso dos fundos DI, foi considerada uma taxa de administração de 0,5%, enquanto, para o Tesouro Selic, a taxa de custódia adotada foi de 0,2%, embora esses custos possam variar conforme o produto e a corretora escolhida.