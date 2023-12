Mega da virada: saiba quais são os números mais sorteados

A- A+

Leia também

• Mega da Virada: até que horas posso apostar? Onde assistir? Confira tudo sobre o sorteio

• Sorteio da Mega da Virada é neste domingo

• Sob sol forte, recifenses lotam lotérica no Pina, na véspera da Mega da Virada, com o sonho de levar R$ 570 milhões

Na véspera do último dia do ano, está em jogo a possibilidade de o Brasil celebrar um novo milionário, ou até mesmo um grupo de sortudos. O aguardado sorteio da Mega da Virada 2023 vai distribuir um prêmio inédito de R$ 570 milhões. Para ajudar quem vai tentar a sorte, a Caixa Econômica divulgou uma lista com os números que mais saíram na história do sorteio.

Veja quais são:

Seis números mais sorteados na Mega da Virada (Foto: Reprodução)

De acordo com a Caixa, a dezena que mais sai é o 10, que já foi sorteado cinco vezes; seguido do 05, que já saiu quatro vezes. Em seguida, vem as dezenas 03, 20, 33, 34, 36 e 58.

Para quem não quer sair de casa para tentar a sorte, é possível apostar pela modalidade de aposta online.

Veja como apostar online na Mega da Virada

Os clientes da Caixa Econômica Federal têm a comodidade de realizar apostas simples por um custo de R$ 5,00. Já aqueles que não possuem conta no banco, a opção online de apostas está disponível, mas o valor mínimo para participação é de R$ 30,00.

Para quem prefere não escolher números específicos, o site disponibiliza uma opção de "surpresinhas", que inclui seis jogos pelo valor de R$ 30,00. Nessa modalidade, o sistema escolhe aleatoriamente os números, mas antes de confirmar a aposta, é possível visualizar as dezenas selecionadas. Mas, claro, o portal também oferece a alternativa de o participante escolher seus próprios números. Importante ressaltar que há um limite diário para as apostas, fixado em R$ 531,00.

Acesse o Mega da Virada no site Loterias Caixa (loteriasonline.caixa.gov.br) por meio da seção "Todos os produtos". Em seguida, clique em "Aposte Agora" Na seção "Preencha sua aposta", escolha os números que deseja apostar. Se preferir, desça a tela e opte por "Surpresinha", onde o sistema selecionará números aleatórios para sua aposta. Ao concluir, clique em "Colocar no carrinho". Após realizar apostas no valor mínimo de R$ 30, clique no botão "Ir para pagamento". Realize o login com sua Conta Caixa, inserindo CPF e senha. Depois de fazer o login, marque a caixa de seleção e clique no botão "Aceitar Termos de Uso".

Como fazer as apostas online da Mega da Virada pelo aplicativo?

O aplicativo “Loterias Caixa” segue a mesma lógica, com a diferença que é preciso baixar o app na Play Store ou no App Store. O pagamento é realizado com cartão de crédito.

Probabilidade de acerto, valor da aposta e quantidade de números jogados da Mega-Sena (Foto: Caixa)

Também é possível apostar online na Mega da Virada pelo internet banking

Através do internet banking da Caixa, é viável realizar a aposta simples, com um custo de R$ 5,00. Para isso, basta escolher o concurso desejado e indicar a quantidade de números a serem apostados, variando de seis a nove.

Até quando vão as apostas da Mega da Virada?

Ao contrário das apostas convencionais da Mega-Sena, que podem ser efetuadas até 19h do dia do sorteio, as apostas para a Mega da Virada devem ser realizadas até as 17h do último dia do ano, neste domingo, 31 de dezembro.

Para participar, basta preencher o volante específico disponível nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo da instituição. Como dito acima, no caso da aposta online, o valor mínimo é de R$ 30, e o pagamento pode ser efetuado via cartão de crédito. Correntistas da Caixa também têm a opção de apostar por meio do Internet Banking.

E se ninguém acertar os números da Mega da Virada?

Caso não haja vencedores pelos seis números na Mega da Virada, o prêmio não acumula. Nesse cenário, a premiação será dividida entre os ganhadores que acertarem cinco números e, posteriormente, entre aqueles que acertarem quatro números. Se, porventura, não houver ninguém nem na quadra, os valores acumulam para o concurso subsequente.

Veja também

VOOS Aeroportos do país terão fluxo maior de passageiros em dezembro