Mega da Virada tem sorteio adiado para quinta-feira (1°); prêmio sobe para R$ 1,09 bilhão

O sorteio da Mega da Virada 2025 foi adiado para às 10h desta quinta-feira (1°). A decisão foi confirmada pela Caixa Econômica Federal, após quase uma hora e meia de atraso.



Com valor confirmado de R$ 1,09 bilhão, o sorteio paga o maior prêmio da história das loterias no Brasil.



Anteriormente o sorteio estava previsto para às 22h desta quarta-feira (31). Por volta das 23h25, no entanto, a Mega precisou ser adiada para o primeiro dia de 2026.



A primeira justificativa oficial da Caixa para o atraso veio por volta das 22h30.



“Em razão do enorme sucesso de vendas da Mega da Virada, com recordes de apostas, nosso sorteio acontecerá em breve, aqui no espaço da sorte. Todos nos procedimentos do sorteio serão transmitidos ao vivo, através das redes sociais das Loterias Caixa”, disse a apresentadora do sorteio, durante a transmissão ao vivo.

Onde acompanhar o resultado ao vivo

O sorteio é transmitido ao vivo para todo o país. A Caixa exibirá o evento no canal oficial do banco no YouTube e também na página das Loterias Caixa no Facebook, como ocorre regularmente nos concursos especiais.

Após o sorteio, o resultado também ficará disponível no site das Loterias Caixa, no aplicativo oficial e nas próprias casas lotéricas.

A aposta simples da Mega da Virada custa R$ 6 e permite a escolha de seis números entre 1 e 60. Nessa modalidade, a chance de acertar as seis dezenas é de uma em cerca de 50 milhões.

O apostador pode aumentar as probabilidades marcando mais números no volante, o que eleva significativamente o valor da aposta. Outra opção bastante comum são os bolões, nos quais grupos dividem o custo de jogos com mais combinações, ampliando as chances, embora o prêmio precise ser repartido entre os participantes.

